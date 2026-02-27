Ni Nutella, ni Milka : cette pâte à tartiner très populaire est la pire, selon 60 Millions de Consommateurs

Selon le magazine expert, elle est pleine de gras et de sucre.

Sur une tartine de pain, une crêpe, des pancakes ou encore à la cuillère pour les plus gourmands, la pâte à tartiner est l'une des plus grandes stars de la cuisine. Avec sa texture douce, et son goût parfaitement équilibré entre le sucre et le chocolat, elle plaît aux petits comme aux plus grands. Et les marques l'ont bien compris. En moins d'une dizaine d'années, elles ont toutes emboité le pas à l'iconique Nutella pour proposer leur propre version.

Cette popularité auprès des consommateurs du monde entier n'enlève rien au fait que certaines de ces pâtes à tartiner ont une composition plutôt douteuse, comme le rappelle le magazine 60 Millions de Consommateurs dans son essai comparatif publié en janvier. A cause de leurs recettes trop saturée en sucre et matières grasses, l'intégralité des quinze pots étudiés a écopé du nutriscore E. Lindt, Bonne Maman, Nutella ou encore Poulain, aucune référence n'y échappe, sauf la marque bio Funkie Veggie. Les marques prémium Alain Ducasse et Pierre Hermé ne sont pas mieux notées. Voilà qui commence bien...

Et alors qu'on pourrait croire que la pâte à tartiner Nutella est la pire de toutes, cette idée reçue est bien loin du compte. Notée 11,4/20 par le magazine spécialisé, elle devance plusieurs références bien connues. L'une d'elles a une composition assez proche, et comptient elle aussi de l'huile de palme, "pourtant impliquée dans la déforestation de nombreux pays producteurs", regrette 60 Millions de Consommateurs.

© Adobe Stock

Si elle finit moins bien notée que le pot du groupe Ferrerro, c'est à cause de l'origine de cette huile de palme. "La star du rayon (Nutella NDLR) communique sur une huile de palme certifiée roundtable on sustainable palm oil. Il s'agit d'un ensemble de critère environnementaux et sociaux à respecter", souligne le magazine.

A cause de son manque de transparence sur l'origine de l'huile de palme qu'elle utilise, la pâte à tartiner Kaonuts, du géant Carrefour, écope de la note de 10,3/20, et se classe derrière Nutella. Elle se tient cependant à égalité avec le mastodonte américain au niveau du pourcentage de noisettes présents dans chaque pot : 13 %. Comme pour la plupart des autres marques analysées, leur origine n'est malheureusement pas détaillée, regrette 60 Millions de Consommateurs.