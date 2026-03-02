La France à l'envers ! Deux phénomènes météo se font face et bousculent le temps

Le beau temps règne sur la France, mais cela ne va pas être le cas partout cette semaine. La configuration météo qui va se dessiner peut surprendre.

Le soleil et la douceur sont revenus la semaine dernière et persistent en France. Après une légère baisse des températures ce week-end, le thermomètre est reparti à la hausse ce lundi 2 mars. Le ciel est lumineux sur les trois quarts du pays. Les maximales ont attent, voire dépassé la barre des 15 degrés. Dans le sud-ouest, le ciel est un peu plus voilé et quelques pluies sont possibles en allant vers la Méditerranée. Ce temps se perpétue en début de semaine avec un soleil très affirmé au nord, alors que quelques averses menacent les secteurs des Pyrénées jusqu'aux Alpes, particulièrement du côté du Languedoc.

Mercredi s'annonce comme une très belle journée. Seul petit bémol : le vent s'oriente à l'est pouvant ramener un peu de fraicheur sur les bords de Manche, précise La Chaine Météo. Ailleurs, les températures montent souvent 7 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Il fait jusqu'à 18 degrés à Paris ou Nantes, 19 à Lyon, 20 à Bordeaux ou encore 21 à Biarritz. Il faut cependant faire attention aux amplitudes thermiques car les débuts de matinées peuvent être encore frais. Cet épisode de douceur sera moins prononcé que celui de la semaine dernière, mais avec des niveaux dignes d'une fin avril ou d'un début de mois de mai.

© La Chaine météo

Face à l'anticyclone bien prononcé au nord, une dépression se creuse sur la péninsule ibérique et va particulièrement s'affirmer à partir de jeudi. Les pluies seront plus prononcées au sud, notamment dans l'ouest près des Pyrénées. Elles pourraient même un peu remonter le long de la façade atlantique. Le soleil restera très présent sur le nord-est, de l'Alsace à la Normandie en passant par la région parisienne. La perturbation va continuer de remonter vendredi tout en s'élargissant vers le sud-est.

Cette semaine, le pays sera donc coupé en deux avec la partie sud plus exposée aux intempéries. Une "véritable France à l'envers" selon La Chaine Météo. Ce week-end, les deux phénomènes météo, anticyclone et dépressions, seront toujours présents. Les régions méditerranéennes pourraient connaitre des pluies plus soutenues et des averses pourraient circuler sur le littoral atlantique, voire vers les régions centrales. Au nord de la Seine, l'ambiance agréable sera conservée.