Sable du Sahara : pic de l'épisode, la dépression Regina amplifie les dépôts
L'épisode de sable du Sahara connait son pic ce jeudi 5 mars. Le ciel a pris une couleur teintée au lever du jour et des dépôts sont possibles suite à l'arrivée de la dépression Régina.
Depuis quelques jours, un épisode de sable du Sahara touche la France. Les poussières désertiques arrivées par le sud sont remontées vers le centre et l'ouest du pays. Ce jeudi 5 mars, elles se généralisent à tout le territoire. Le pic de concentration est atteint. Les levers et couchers de soleil se sont davantage colorés et le ciel peut se voiler, voire prendre une teinte jaunâtre. Ces particules peuvent également se voir en montagne en se déposant sur la neige. Les quantités sont assez importantes, notamment sur le tiers sud. "Quelques pluies de sables sont probables au sud, mais d'une façon générale, le ciel restera dégagé, légèrement orange au lever et coucher du soleil", précise La Chaine météo.
La tenue au sol du sable du Sahara dépend, en effet, beaucoup des précipitations. Or, des pluies sont attendues dans le sud de la France ce jeudi suite à la dépression Regina. Près de la Méditerranée, notamment dans le Languedoc-Roussillon, et près des Pyrénées, les voitures pourraient alors se retrouver recouvertes d'une fine couche de ce dépôt. Les terrasses ou les vitres pourraient également se retrouver salies. Quelques pluies sont aussi possibles sur le littoral atlantique vendredi, laissant planer un risque de dépôts salissants.
Le pic atteint avant une évacuation du sable du Sahara ce week-end
Si le pic est atteint ce jeudi, "le nord de la Seine et le Grand-Est restent encore relativement épargnées des concentrations les plus élevées" lors de cette journée, a nuancé Météo France. L'épisode continue ce vendredi, puis le sable s'évacuera par le nord du pays ce week-end.
Jusqu'en fin de semaine, les #sables du #SAHARA vont remonter sur la France. Les quantités s'annoncent assez importantes. Quelques pluies de sables sont probables au sud, mais d'une façon générale, le ciel restera dégagé, légèrement orange au lever et coucher du soleil ???? pic.twitter.com/UDduACaFaj— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) March 3, 2026
Le phénomène est important, mais sans danger pour la santé. Le sable du Sahara peut toutefois dégrader la qualité de l'air. Atmo France, qui surveille ce paramètre, fait état d'une qualité de l'air dégradée ce jeudi. Les personnes asthmatiques ou souffrant de maladies cardio-vasculaires sont donc appelées à la prudence et à limiter les efforts physiques.
09:50 - De belles couleurs au lever du jour
Le pic du sable du Sahara ce jeudi 5 mars a apporté des levers de soleil très colorés ce matin. Un beau spectacle observé jusqu'en région parisienne.
☀️???? Magnifique lever de soleil ce matin avec une ambiance de savane ici dans les Yvelines, où l'on devine les poussières du Sahara. pic.twitter.com/TihlRGfXf0— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) March 5, 2026
09:45 - La dépression Régina rapporte des "pluies de sable"
Sous l'influence de la dépression Régina qui s'est formée au nord du Maghreb, un temps instable remonte sur la France. Il touche notamment le Roussillon ce jeudi avec des pluies intenses, jusqu'à 100 à 150 mm de cumul de pluie. Elle pourrait ensuite vendredi s'étendre aux Pyrénées et remonter vers le littoral atlantique. Le météorologue Sébastien Decaux de Météo Bretagne a précisé que, "associé à un temps plus instable, des averses pourront faire retomber ce sable et recouvrir les véhicules d’une poussière jaunâtre ou orangée".
04/03/26 - 23:34 - Pourquoi le sable du Sahara rend le ciel orange ?
Si le sable du Sahara donne l'impression d'avoir un ciel orange, ce dernier ne change pas vraiment de couleur. Météo-France explique qu’il s’agit d’un "phénomène optique" : la lumière du soleil se diffuse sur les particules de poussière saharienne présentes dans l’atmosphère, ce qui donne des teintes allant de l’ocre à l’orange, voire au rouge.
Pour que cette coloration soit visible, le soleil doit être bas sur l’horizon. Le phénomène est donc plus marqué au lever et au coucher du soleil, lorsque la lumière traverse une portion plus épaisse de l’atmosphère.
Il est également accentué lorsque les basses couches sont sèches, avec un ciel clair ou des nuages très élevés, permettant à la lumière de se diffuser pleinement sur les particules en suspension.
04/03/26 - 22:47 - Quelles sont les prévisions à venir ?
L’épisode du sable du Sahara atteindra son pic d’intensité jeudi, avant une atténuation progressive. Les zones les plus touchées seront le sud et l’ouest du pays, où le ciel pourrait virer au jaunâtre et la visibilité légèrement diminuer. Si la qualité de l’air reste globalement correcte, des gênes passagères sont possibles pour les personnes sensibles, et des dépôts de sable pourraient apparaître en cas d’averses.
Dans le Sud de la France, notamment jeudi, le passage d’une perturbation pourrait entraîner des gouttes de sable au sol, voire un léger dépôt coloré sur la neige des Pyrénées. Ces "pluies de sable" restent sans danger, mais se remarquent par leur rareté et leur teinte. Leur présence peut toutefois accélérer la fonte de la neige en réduisant son albédo.
Ce nuage de sable saharien dépose une fine couche de particules sur de nombreuses surfaces, notamment sur les véhicules.
Grâce à un vent de surface assez puissant, le sable du Sahara est soulevé et, avec le flux du sud, il peut être déplacé. C'est ainsi qu'il peut atteindre la France. Il faut surveiller les dépôts possibles sur les voitures, les vitres ou encore le mobilier de jardin, ainsi que la dégradation de la qualité de l'air.