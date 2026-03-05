Sable du Sahara : pic de l'épisode, la dépression Regina amplifie les dépôts

L'épisode de sable du Sahara connait son pic ce jeudi 5 mars. Le ciel a pris une couleur teintée au lever du jour et des dépôts sont possibles suite à l'arrivée de la dépression Régina.

Depuis quelques jours, un épisode de sable du Sahara touche la France. Les poussières désertiques arrivées par le sud sont remontées vers le centre et l'ouest du pays. Ce jeudi 5 mars, elles se généralisent à tout le territoire. Le pic de concentration est atteint. Les levers et couchers de soleil se sont davantage colorés et le ciel peut se voiler, voire prendre une teinte jaunâtre. Ces particules peuvent également se voir en montagne en se déposant sur la neige. Les quantités sont assez importantes, notamment sur le tiers sud. "Quelques pluies de sables sont probables au sud, mais d'une façon générale, le ciel restera dégagé, légèrement orange au lever et coucher du soleil", précise La Chaine météo.

La tenue au sol du sable du Sahara dépend, en effet, beaucoup des précipitations. Or, des pluies sont attendues dans le sud de la France ce jeudi suite à la dépression Regina. Près de la Méditerranée, notamment dans le Languedoc-Roussillon, et près des Pyrénées, les voitures pourraient alors se retrouver recouvertes d'une fine couche de ce dépôt. Les terrasses ou les vitres pourraient également se retrouver salies. Quelques pluies sont aussi possibles sur le littoral atlantique vendredi, laissant planer un risque de dépôts salissants.

Le pic atteint avant une évacuation du sable du Sahara ce week-end

Si le pic est atteint ce jeudi, "le nord de la Seine et le Grand-Est restent encore relativement épargnées des concentrations les plus élevées" lors de cette journée, a nuancé Météo France. L'épisode continue ce vendredi, puis le sable s'évacuera par le nord du pays ce week-end.

Le phénomène est important, mais sans danger pour la santé. Le sable du Sahara peut toutefois dégrader la qualité de l'air. Atmo France, qui surveille ce paramètre, fait état d'une qualité de l'air dégradée ce jeudi. Les personnes asthmatiques ou souffrant de maladies cardio-vasculaires sont donc appelées à la prudence et à limiter les efforts physiques.