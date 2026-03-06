Sable du Sahara : quelques "gouttes sableuses" encore possibles avec la dépression Régina

Le sable du Sahara est toujours présent en France. Si le pic a été atteint jeudi, ce vendredi 6 mars, les poussières désertiques se déplacent vers le nord du pays. Des "gouttes sableuses" sont possibles au contact de la pluie.

L'épisode de sable du Sahara se poursuit ce vendredi 6 mars. La veille, avec le pic, il a été particulièrement visible, notamment dans le ciel qui a pris un aspect laiteux. Les levers et couchers de soleil sont aussi davantage colorés. Ces particules peuvent également se voir en montagne en se déposant sur la neige. C'est encore le cas par endroit ce vendredi. Les poussières désertiques se déplacent vers le nord de la France après être arrivées par le sud, remontées par l'ouest et avoir atteint le centre et jusqu'à l'Ile-de-France. "Les concentrations les plus notables" ont concerné "le sud-ouest, le centre et le bassin parisien, avant une extension possible vers le nord-est", a expliqué La Chaine Météo.

Avec la dépression Régina, la pluie a pu permettre de légères tenues au sol. Ce vendredi, la perturbation située particulièrement sur le Languedoc-Roussillon s'étend vers les Pyrénées et remonte le long du littoral atlantique. "Quelques gouttes sableuses remonteront jusqu'au nord-ouest", a prévenu La Chaine Météo. Il faut donc attendre pour laver les voitures.

Une évacuation du sable du Sahara ce week-end

Cet épisode est "particulièrement dense". Le sable se déplace vers le nord-est et va finir par s'évacuer ce week-end. Le phénomène est important, mais sans grand danger pour la santé. Le sable du Sahara dégrade toutefois la qualité de l'air. Atmo France, qui surveille ce paramètre, fait état d'une qualité de l'air mauvaise dans le nord du pays ce vendredi, notamment en Normandie, dans le Nord, en région parisienne et en Alsace. Les personnes asthmatiques ou souffrant de maladies cardio-vasculaires sont donc appelées à la prudence et à limiter les efforts physiques.