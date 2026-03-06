Sable du Sahara : quelques "gouttes sableuses" encore possibles avec la dépression Régina
Le sable du Sahara est toujours présent en France. Si le pic a été atteint jeudi, ce vendredi 6 mars, les poussières désertiques se déplacent vers le nord du pays. Des "gouttes sableuses" sont possibles au contact de la pluie.
L'épisode de sable du Sahara se poursuit ce vendredi 6 mars. La veille, avec le pic, il a été particulièrement visible, notamment dans le ciel qui a pris un aspect laiteux. Les levers et couchers de soleil sont aussi davantage colorés. Ces particules peuvent également se voir en montagne en se déposant sur la neige. C'est encore le cas par endroit ce vendredi. Les poussières désertiques se déplacent vers le nord de la France après être arrivées par le sud, remontées par l'ouest et avoir atteint le centre et jusqu'à l'Ile-de-France. "Les concentrations les plus notables" ont concerné "le sud-ouest, le centre et le bassin parisien, avant une extension possible vers le nord-est", a expliqué La Chaine Météo.
Avec la dépression Régina, la pluie a pu permettre de légères tenues au sol. Ce vendredi, la perturbation située particulièrement sur le Languedoc-Roussillon s'étend vers les Pyrénées et remonte le long du littoral atlantique. "Quelques gouttes sableuses remonteront jusqu'au nord-ouest", a prévenu La Chaine Météo. Il faut donc attendre pour laver les voitures.
Une évacuation du sable du Sahara ce week-end
Cet épisode est "particulièrement dense". Le sable se déplace vers le nord-est et va finir par s'évacuer ce week-end. Le phénomène est important, mais sans grand danger pour la santé. Le sable du Sahara dégrade toutefois la qualité de l'air. Atmo France, qui surveille ce paramètre, fait état d'une qualité de l'air mauvaise dans le nord du pays ce vendredi, notamment en Normandie, dans le Nord, en région parisienne et en Alsace. Les personnes asthmatiques ou souffrant de maladies cardio-vasculaires sont donc appelées à la prudence et à limiter les efforts physiques.
11:00 - Un phénomène très visible dans les montagnes
Une ambiance très spéciale s'est dessinée en montagne en cette fin de semaine. Le massif des Alpes a été particulièrement touché, notamment en Savoie, en Isère et en Haute-Savoie. Selon Météo-France, c’est une "ambiance interplanétaire sur les pentes de Savoie. Le paysage devient parfois voilé, le ciel ocre ou orangé, et une fine couche de sable peut se déposer sur le sol", a décrit l’institut météorologique. La neige prenait une teinte orangée alors que le ciel était laiteux.
10:45 - Encore quelques pluies sableuses ce vendredi
Ce vendredi 6 mars, le sable du Sahara est encore présent dans l'air français. Il rencontre davantage la pluie puisque la dépression Regina entraine des précipitations. Les pluies se renforcent dans le Roussillon. Le ciel devient plus nuageux et quelques pluies tombent sur la Bretagne et du côté des Pyrénées. Ainsi, quelques gouttes sableuses sont encore possibles, notamment dans le nord-ouest.
Demain vendredi, les nuages ☁️seront plus abondants sur notre pays. Un quart nord-est conservera un temps lumineux. Les pluies se poursuivront en Languedoc-Roussillon, et quelques gouttes sableuses remonteront jusqu'au nord-ouest ????️????Ne lavez pas encore votre voiture ???? pic.twitter.com/bjQkDoNyjW— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) March 5, 2026
05/03/26 - 23:45 - Des stations de ski envahies par le nuage de sable du Sahara
Le nuage de sable du Sahara a touché les Alpes jeudi 5 mars. Le ciel s'est voilé dans les Alpes, tandis qu'une fine couche de sable s'est déposée sur les pistes, relate Actu Lyon. Par endroits, la neige est devenue orange, tout comme le ciel. Sur les réseaux sociaux, plusieurs stations de ski ont partagé des paysages enneigés avec une visibilité réduite.
Grâce à un vent de surface assez puissant, le sable du Sahara est soulevé et, avec le flux du sud, il peut être déplacé. C'est ainsi qu'il peut atteindre la France. Il faut surveiller les dépôts possibles sur les voitures, les vitres ou encore le mobilier de jardin, ainsi que la dégradation de la qualité de l'air.