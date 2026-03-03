Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 3 mars 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi 3 mars 2026 a été dévoilé. Découvrez les résultats pour savoir si vous êtes devenus millionnaire.

Le tirage Euromillions de ce mardi 3 mars 2026 mettait en jeu la somme de 174 millions d'euros. La Française des jeux (FDJ) avait augmenté cette somme, après plusieurs tirages sans gagnant. Cette dernière s’inscrit parmi les tirages les plus élevés de l’Euromillions, classés dans la catégorie des méga jackpots. S’il était remporté ce mardi, il deviendrait le deuxième gain majeur de l’année 2026, quelques semaines seulement après les 123 millions d’euros décrochés fin janvier. Pour devenir le plus grand vainqueur de l'Euromillions en 2026, voici les numéros qu'il fallait choisir:

Comme vendredi dernier, personne n'a trouvé la bonne combinaison pour remporter les 174 millions d'euros mis en jeu. Qui dit pas de gagnant, dit remise en jeu de la somme avec un montant plus élevé. La Française des jeux proposera un nouveau méga jackpot, vendredi 6 mars, à hauteur de 193 millions d'euros. Par ailleurs, six personnes ont gagné 147 207,10 euros, grâce à la validation de cinq numéros et une étoile.

Pour jouer à l'Euromillions, les participants peuvent remplir leur grille en point de vente FDJ ou directement en ligne, via le site officiel ou l’application mobile. La démarche est simple : il faut sélectionner cinq numéros parmi 50 et deux étoiles parmi 12. Le jackpot Euromillions est remporté en cas de combinaison intégrale. Le prix d’une grille simple est fixé à 2,50 euros, incluant automatiquement un code My Million. Les joueurs ont jusqu’à 20h15 pour valider leur participation le jour du tirage, dont les résultats sont publiés vers 21h15 en ligne.

L'Euromillions : 5 numéros magiques et deux étoiles

Une grille de l'Euromillions est composée de 50 chiffres et 12 numéros étoile. Votre combinaison ne doit en comporter respectivement que cinq et deux. Un tri s'impose donc et par vos choix, vos chances s'estompent. En ne pariant que sur une combinaison classique de cinq chiffres et deux numéros étoile, vous avez très exactement une chance sur 139 838 160 de trouver le résultat gagnant du tirage de l'Euromillions. Autant dire que vous avez plus de chance d'avoir un enfant qui devienne un jour astronaute (1 sur 12 millions) ou encore d'avoir la même date d'anniversaire que tous vos voisins si vous habitez dans un immeuble cinq étages avec 20 appartements (1 chance sur 48 millions) (d'après des statistiques sorties il y a quelques années par le site Welovebuzz).

C'est aussi la magie de l'Euromillions et sans doute la raison de l'émotion qui s'empare des joueurs quand un tel jackpot est remporté. Lors du précédent tirage Euromillions, une personne était passée toute proche de rafler la mise, en cochant les cinq bons numéros et une étoile. Ce qui lui a, toutefois, permis de remporter la somme de 76 999,90 euros. Voici la combinaison gagnante qu’il fallait alors choisir : 14 – 24 – 27 – 39 – 42 et les étoiles 6 et 10.

Vous souhaitez jouer lors du prochain tirage, vendredi 6 mars, mais vous ne savez pas quels numéros sélectionner sur votre grille d'Euromillions ? Sur son site, la Française des jeux met à disposition les statistiques du tirage de l'EuroMillions, les dernières combinaisons gagnantes, mais aussi les numéros qui sortent le plus souvent. Sinon, vous pouvez toujours vous fier à votre bonne étoile en choisissant des numéros au hasard, ou qui correspondent à des dates importantes dans votre vie.