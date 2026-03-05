Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 5 mars 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage de l'EuroDreams du jeudi 5 mars 2026 vous permettra peut-être de remporter 30 000 euros par mois pendant trente ans. Suivez les résultats en direct sur cette page.

Si la vie de rentier vous fait rêver, le tirage de l'EuroDreams est fait pour vous ! Ce jeu de la Française des Jeux pourrait vous changer la vie jusque dans les trente prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2056. Avec l'EuroDreams, la FDJ propose de remporter 30 000 euros par mois pendant trente ans, soit 10,8 millions d'euros en tout. Avec cette somme, il serait possible d'entreprendre de nouveaux projets ou même d'investir. Suivez les résultats du tirage de l'EuroDreams en direct sur cette page et voyez si vous êtes chanceux !

Pour profiter de cet argent, il faut déjà trouver les numéros gagnants. À l'EuroDreams, un joueur a une chance sur 19 191 900 d'être l'heureux gagnant du jour s'il ne parie qu'une combinaison de six chiffres, compris entre 1 et 40, et d'un numéro Dream parmi les cinq proposés. Sa chance dépend du nombre de combinaisons possibles à ce jeu de hasard. Si l'on coche davantage de chiffres ou de numéros Dream, les chances augmentent. Cependant, il est impossible de cocher tous les numéros présents sur une grille. De même, cocher plus de numéros est plus onéreux... Toutefois, vous aurez toujours plus de chance de remporter l'EuroDreams que l'Euromillions puisque remporter ce tirage correspnd à une chance sur 139 838 160. Attention ! Il faut obligatoirement être majeur pour jouer à des jeux d'argent.

Quels gains ont déjà été remportés au tirage de l'EuroDreams ? Le 27 novembre 2025, la Française des Jeux a proposé un tirage additionnel aux participants de l'EuroDreams. Chaque grille générait un code aléatoire associé. Lors du tirage, 10 codes étaient tirés au sort, pour un gain équivalent au rang 2, soit 2 000 € par mois pendant cinq ans. Dix joueurs ont donc remporté cette somme sans avoir trouvé de numéro correspondant. Le saviez-vous ? L'EuroDreams est un jeu commun à plusieurs pays : la France, la Belgique, l'Espagne, l'Autriche, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse.