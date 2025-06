Voici le montant maximal que vous pouvez retirer au distributeur - si vous le dépassez, votre banque vous dénoncera au fisc

Il n'est pas possible de retirer autant qu'on le souhaite au distributeur sans échapper aux impôts.

Est-on libre de faire ce que l'on veut avec l'argent dont on dispose sur son compte en banque ? Pour le commun des mortels, oui. Mais pour certains, pas tout à fait. Si les paiements en espèces tendent à diminuer de plus en plus, beaucoup de Français s'en servent encore au quotidien. Aller au guichet de la banque pour retirer ses billets reste un réflexe pour de nombreux ménages mais tout n'est pas permis sous prétexte d'avoir des liquidités.

Les retraits d'argent sont encadrés par les cartes bancaires. Selon que vous possédez une carte standard, "gold/premium" ou même d'une classe encore supérieure, une limite de retraits par semaine est imposée. Il est possible de la dépasser, mais gare aux impôts : la banque doit "vous dénoncer" au fisc dans certaines situations.

De manière générale, les cartes Visa et Mastercard permettent d'effectuer des retraits, chaque semaine, de 500 à 5000 euros. Pour ceux ayant les cartes de plus hautes gammes (Visa Infinite, Mastercard World Elite par exemple), il est donc possible de retirer d'importantes sommes d'argent liquide tous les mois.

Que ceux qui font des retraits compulsifs se mettent en garde : à partir de 10 001€ retirés sur un même mois et depuis le même compte, la banque doit faire un signalement à Tracfin, l'organisme du fisc chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent. Aux yeux de la loi, retirer autant d'argent "présente un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme".

Ainsi, dans ces situations, la banque doit fournir à Tracfin l'identité de la personne, son numéro de compte et les informations afférentes à celui-ci, ainsi que la liste détaillée de ses retraits (dates, montants, guichets…). L'administration vous demandera alors de justifier l'ensemble de ces retraits.

Toutefois, pour que ce soit obligatoirement signalé à l'administration fiscale, le retrait de plus de 10 000 euros doit avoir été effectué au cours du même mois. Dans une autre situation, cela peut échapper à tout signalement.

"Si au cours d'un mois calendaire, une personne effectue des retraits respectivement de 6 000 € sur son compte courant et de 9 000 € sur un compte joint, ces deux opérations pour un montant total de 15 000 € n'auront pas à être transmises à Tracfin", explique l'organisme.

Mais pour éviter de créer un biais trop facile, "ces mouvements pourront en revanche donner lieu à une déclaration de soupçon dans la mesure où ils apparaitraient suspects."

Par ailleurs, il faut que ces retraits aient été effectués depuis le même compte. Si 6 000 euros ont été retirés d'un premier compte et 9 000 euros d'un autre, au cours du même mois, cela ne fera pas automatiquement l'objet d'un signalement. Mais, là encore, une déclaration de soupçons pourra être transmise par la banque au fisc. Pour les gros portefeuilles, mieux vaut donc bien réfléchir avant d'effectuer d'importants retraits.