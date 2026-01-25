Tout le monde le fait pour payer : ce petit geste avec votre carte bancaire va vous coûter plus cher

Ce geste anodin avec votre carte pourrait vous coûter jusqu'à deux fois plus cher.

C'est un geste du quotidien qui se perd un peu plus chaque année avec la généralisation du paiement par carte bancaire. Pourtant, par commodité, en cas d'urgence ou pour rembourser un proche, avoir de l'argent liquide, les fameux "espèces" reste pratique. Or, il cache un problème souvent ignoré, à moins de pointer minutieusement son relevé bancaire chaque mois. Il peut coûter de l'argent !

Payer pour retirer de l'argent n'est pas nouveau. Le principe est simple mais souvent méconnu. Chaque banque dispose de son propre réseau de distributeurs automatiques de billets. Lorsque vous utilisez votre carte dans un appareil appartenant à un établissement concurrent, des frais supplémentaires s'appliquent. Ces "retraits déplacés", comme les appellent les professionnels du secteur, étaient jusqu'alors relativement peu onéreux. La situation est en train de changer, comme le note l'association de consommateurs CLCV (Consommation, logement et cadre de vie).

La raréfaction des distributeurs sur le territoire français accentue le problème. Avec la fermeture progressive des agences bancaires et la diminution du nombre de distributeurs automatiques, les usagers se retrouvent de plus en plus souvent contraints d'utiliser un appareil qui n'appartient pas à leur réseau. Dans l'urgence, on regarde moins la banque propriétaire du distributeur, et on paie le prix fort !

La franchise mensuelle constitue le premier élément à connaître. Il s'agit du nombre de retraits gratuits que votre banque vous accorde, même dans les distributeurs concurrents. Or, en fonction de votre banque, ils peuvent être réduits. Selon CLCV, 14 établissements bancaire majeurs ont réduit leur franchise d'un retrait gratuit par mois. Deux autres banques ont même supprimé deux retraits de leur forfait. Plus révélateur encore : seuls trois établissements sur l'ensemble du panel étudié maintiennent des retraits illimités, contre une dizaine il y a quelques années.

Les tarifs unitaires bougent aussi. Si 78 établissements maintiennent leurs tarifs stables, d'autres les ont augmenté. Banque Populaire Méditerranée et BNP Paribas passent ainsi ces frais de 1 à 1,20 euros. Le record revient au Crédit Agricole Nord-Est qui double purement et simplement ses tarifs avec une augmentation de 100%, le passant de 50 centimes à un euro ! A noter que le Crédit Agricole Centre Ouest l'augmente de 5% et reste la plus chère en faissant passer ces frais de 1,25 € à 1,30 euros.

Le coût moyen du retrait déplacé augmente ainsi de 1,63% sur l'ensemble du secteur bancaire. Attention, cette moyenne masque des disparités considérables selon les réseaux. Pour un usager effectuant régulièrement des retraits hors réseau, la facture annuelle peut rapidement atteindre plusieurs euros, juste pour retirer son argent. Si vous faites régulièrement des retraits, mieux vaut donc vérifier les frais appliqués par votre banque.