"LEP 2022 : deux fois plus rentable que le livret A, êtes vous éligible ?"

LEP 2022. Le nouveau taux du LEP est désormais connu et sera effectif à compter du 1er février 2022. 15 millions de Français sont éligibles à ce produit d'épargne.

[Mis à jour le 18 janvier 2022 à 10h46] Le taux du LEP va plus que doubler à partir du 1er février 2022. Soit plus de deux fois la rémunération du livret A. Son nouveau taux ? 2,2%. Invité sur le plateau de TF1 le vendredi 14 janvier, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a encouragé les personnes éligibles à y souscrire : "Tous les Français qui gagnent moins de 20 000 euros par an peuvent bénéficier du livret d'épargne populaire. Donc je voudrais profiter de cette émission pour les inciter à y souscrire, surtout en cette période d'inflation. Nous enverrons prochainement un mail à tous les Français qui peuvent y prétendre."

Les taux des livrets dépargne réglementée des Français augmenteront dès le 1er février :

Le taux du livret dépargne populaire passera de 1 à 2,2 %.

Le taux du livret A et du livret de développement durable et solidaire va doubler, il va passer de 0,5 à 1 %. pic.twitter.com/ovn6txYkx0 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) January 14, 2022

"Le gouvernement a décidé de porter le taux du Livret d'Epargne populaire de 1 à 2,2% permettant à ses bénéficiaires d'avoir un rendement réel nul", analyse Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l'Épargne, dans un communiqué. Problème, tous les Français éligibles au LEP ne sont pas forcément au courant de ce droit : "Sur les 15 millions de personnes susceptibles d'avoir un LEP, seuls 7 millions en disposent d'un. À l'exception de 2020, le LEP enregistre une décollecte depuis une dizaine d'années". Vous souhaitez savoir si vous êtes éligibles à l'ouverture d'un LEP en fonction de vos revenus ? Consultez les conditions d'éligibilité, ci-dessous.

Peu connu du grand public - et ce, alors qu'il a été créé dans les années 1980 -, ce produit d'épargne réglementé s'adresse aux Français dont les ressources sont limitées. L'ouverture d'un livret est donc conditionnée aux revenus du demandeur, qui ne doivent pas dépasser un plafond, en fonction du nombre de parts de quotient familial. Voici les limites à ne pas dépasser pour ouvrir un LEP en 2022 :

1 part : 20 296 €

1,5 part : 25 716 €

2 parts : 31 135 €

2,5 parts : 36 554 €

3 parts : 41 973 €

3,5 parts : 47 392 €

4 parts : 52 811€

Par demi-part supplémentaire : 5 420 €.

Le taux du LEP est égal au taux rémunérateur du Livret A, augmenté d'une majoration. Il s'élevait à 1,25 %. Le taux du LEP est resté figé durant deux ans. Il a toutefois été abaissé à 1% en février 2020, décision qui résulte de la baisse du rendement du livret A. Vous souhaitez en savoir davantage sur les alternatives aux livrets d'épargne réglementés ? Consultez notre dossier dédié sans attendre :

Au 1er février 2022, il devrait toutefois bénéficier d'un sérieux coup de boost, grâce à la hausse du taux du livret A. Il devrait atteindre, a minima, 2,2%.

Les intérêts du LEP sont calculés par quinzaine, le 1er et le 16 de chaque mois. La date de la valeur prise en compte pour le calcul des intérêts varie selon la date de dépôt ou de retrait. Les dépôts portent intérêt sur votre livret durant la période suivante. Concrètement, si vous opérez un dépôt sur votre LEP entre le 1er et le 15 du mois, le calcul des intérêts s'effectuera au 16 du même mois. A l'inverse, le calcul des intérêts suivant un retrait s'opère sur la période en cours. Un retrait annule vos intérêts sur la période, pour le montant retiré sur le livret. Le total des intérêts cumulés est ajouté au capital à la fin de l'année.

Il est possible de placer jusqu'à 7 700 euros sur un LEP, hors intérêts capitalisés. Il est donc possible de continuer à capitaliser les intérêts une fois le plafond atteint. Il est par ailleurs à noter qu'aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

Seules les personnes dont le domicile fiscal est situé en France peuvent demander l'ouverture d'un LEP. Un seul LEP peut être souscrit par personne, dans la limite de 2 livrets par foyer fiscal. L'ouverture d'un livret d'épargne populaire est ensuite conditionnée au niveau de revenus du souscripteur. Il est également nécessaire d'être majeur et de ne plus être rattaché au foyer fiscal de ses parents. Pour ouvrir un LEP, votre revenu fiscal de référence ne doit ainsi pas dépasser certaines limites, qui sont fonction de la composition de votre foyer. Voici les plafonds qui s'appliquent cette année (avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020) :

Afin de faciliter l'accès à ce produit d'épargne, Bruno Le Maire avait annoncé une simplification des conditions d'ouverture. "La présentation à sa banque d'un avis d'imposition à l'ouverture d'un LEP ne sera plus obligatoire", a-t-il expliqué. "Même chose pour les vérifications annuelles. Ce sera à la banque de vérifier l'éligibilité de l'épargnant auprès de l'administration fiscale". Rappelons que depuis le 15 mars 2021, votre banque peut directement se charger de contacter l'administration fiscale afin de vérifier que vous remplissez les conditions d'ouverture et de détention d'un LEP.

La fiscalité du LEP est calquée sur celle du livret A. Aussi, les intérêts produits sur le LEP sont totalement défiscalisés. Ils sont donc exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux.