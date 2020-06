Bourse de lycée 2020 : quelle date limite ? Quel montant pour vous ?

BOURSE LYCEE. Vous avez jusqu'au 15 octobre pour adresser votre demande en vue de la rentrée scolaire 2020-2021. Pour rappel, le montant est compris entre 147 et 311 euros par trimestre. On vous explique tout.

[Mis à jour le 22 juin 2020 à 10h19] Coup d'envoi de la campagne pour faire votre demande bourse de lycée ! Elle doit être réalisée en ligne ou auprès de l'établissement scolaire. "La campagne des demandes de bourse de lycée pour l'année scolaire 2020-2021 (...) se termine le jeudi 15 octobre 2020", peut-on lire sur la page dédiée du ministère. "Elle se déroulera en deux périodes : jusqu'au 7 juillet 2020 (uniquement par une demande papier) [et] du 1er septembre au 15 octobre 2020 (demande en ligne ou papier)". Pour rappel, la bourse est accordée sous conditions de ressources et en fonction du nombre d'enfants à charge. Le montant pour la rentrée prochaine est compris entre 147 et 311 euros par trimestre, soit un euro de plus que l'an dernier. Vous avez déjà bénéficié de la bourse l'an dernier ? Pas de panique. Sauf changement de situation, vous pourrez bénéficier de la bourse pour la rentrée prochaine. "Ainsi, si vous redoublez, si vous changez d'orientation ou si les ressources de votre foyer fiscal diminuent ou augmentent, vous devrez suivre les mêmes démarches que si vous demandiez la bourse pour la 1re fois", explique-t-on sur le site service-public.fr.

Pour bénéficier de la bourse de lycée, il faut répondre à plusieurs critères. En premier lieu, le responsable de l'enfant doit habiter en France, et l'enfant, lui, doit être inscrit et suivre les cours dans un lycée, public ou privé. Vous êtes aussi concerné si votre enfant est scolarisé dans un lycée professionnel, dans un centre de formation des apprentis (CFA) ou dans un dispositif de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. A ces obligations s'ajoutent des conditions de ressources. Pour la rentrée scolaire 2020-2021, l'administration prend en compte le revenu fiscal de référence de l'avis d'impôt 2020 sur les revenus de l'année 2019. Des plafonds de ressources sont fixés. Ils dépendent d'un échelon (déterminé en fonction du nombre d'enfants à charge et les ressources) et du nombre d'enfants à charge. En voici le détail :

Nombre d'enfant à charge Bourse d'échelon 1 Bourse d'échelon 2 Bourse d'échelon 3 Bourse d'échelon 4 Bourse d'échelon 5 Bourse d'échelon 6 1 18 606 € 14 728 € 12 508 € 10 088 € 6 270 € 2 450 € 2 20 036 € 16 069 € 13 645 € 11 004 € 6 967 € 2 928 € 3 22 897 € 18 746 € 15 920 € 12 839 € 8 360 € 3 881 € 4 26 476 € 21 426 € 18 194 € 14 674 € 9 752 € 4 831 € 5 30 054 € 25 443 € 21 606 € 17 425 € 11 842 € 6 260 € 6 34 349 € 29 459 € 25 018 € 20 178 € 13 934 € 7 687 € 7 38 642 € 33 477 € 28 430 € 22 928 € 16 023 € 9 117 € 8 ou plus 42 935 € 37 496 € 31 842 € 25 679 € 18 113 € 10 545 €

Le montant trimestriel de la bourse de lycée est compris entre 147 et 311 euros, en fonction de l'échelon. En voici le détail pour la rentrée scolaire 2020-2021 :

Échelon Montant trimestriel de la bourse 1 147 € 2 180 € 3 213 € 4 245 € 5 277 € 6 311 €

Pour rappel, la bourse de lycée peut être cumulée avec d'autres primes. Il existe notamment une prime d'équipement de 341,71 euros, qui est versée pour les élèves de certains CAP, BEP, bac technologique, et BTS. Son versement intervient en même temps que le premier tiers de la bourse de lycée. Pour cette prime spécifique, vous n'avez aucune démarche à faire, car elle est accordée de manière automatique. Votre lycéen boursier est interne ? Vous pouvez bénéficier de la prime d'internat dont le montant s'élève à 258 euros sur l'année, versée en trois fois à la fin de chaque trimestre.

Vous pouvez déterminer votre éligibilité et réaliser une simulation du montant de la bourse de lycée sur le site internet de l'Education nationale. Il vous faut d'abord renseigner la formation dans laquelle votre enfant est inscrit pour la rentrée prochaine (2nde, 1ère ou terminale en bac général, professionnel ou technologique, les 1ère ou 2e année de CAP, etc…) puis indiquer le nombre d'enfants à charge ainsi que votre revenu fiscal de référence.

La procédure pour demander une bourse dépend de l'établissement dans lequel est scolarisé votre enfant. Votre adolescent est scolarisé dans un établissement public ? La demande de bourse de lycée doit se faire en ligne, sur le portail Scolarité-Services qui dépend de votre académie avec FranceConnect ou via votre compte Education nationale (ATEN). Si vous avez perdu vos identifiants de connexion, tournez-vous vers l'établissement ou déposez une demande au secrétariat de l'établissement, comme expliqué au paragraphe suivant.

S'il s'agit d'un établissement privé sous contrat ou du Cned, il vous faut remplir le formulaire Cerfa n°11319*16. Pensez à ajouter une copie de votre avis d'imposition. D'autres justificatifs peuvent être exigés dans certains cas. Vous devrez ensuite remettre l'ensemble des documents à l'établissement. Ayez à l'esprit que pour chaque enfant scolarisé au lycée, une demande différente doit être effectuée. Voici, à titre indicatif, les dates limite qui s'appliquent pour déposer votre dossier en vue de la rentrée prochaine :

7 juillet 2020 : pour la demande via le formulaire papier

: pour la demande via le formulaire papier Entre le 1er septembre et le 15 octobre 2020 : pour la demande en ligne et papier

Le versement de cette aide financière n'a pas lieu au moment de la rentrée scolaire en septembre ou avant celle-ci comme l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Il intervient à chaque fin de trimestre. Sur l'année scolaire, la bourse de lycée est donc versée en trois fois. Pour l'année scolaire 2020-2021, le premier versement est donc intervenu fin novem

bre, le deuxième en mars et le troisième doit arriver en juin.