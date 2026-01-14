Presque personne n'est au courant : tous ces ascenseurs seront inutilisables d'ici quelques semaines

De nombreuses copropriétés n'ont pas anticipé ce problème. Or, elles pourraient se retrouver sans ascenseur dès le mois de mars.

Une petite affiche sur la porte, un bouton qui ne s'allume plus, un ascenseur qui ne démarre plus... C'est la hantise de nombreux Français chez eux : l'ascenseur hors service. Cela pourrait pourtant arriver à plus d'un riverain ces prochaines semaines. Et cette fois, ce ne sera pas le coup de la panne ou la faute à un mauvais entretien.

Les réseaux mobile 2G et 3G, utilisés depuis les années 1990, s'apprêtent à disparaître définitivement. Les opérateurs basculent désormais uniquement vers les réseaux 4G et 5G, une transition aussi en marche chez nos voisins européens. Selon l'Arcep, ce choix s'explique par la faible utilisation de ces anciens réseaux, qui s'avèrent trop énergivores. En libérant les fréquences, la navigation en 4G et 5G sera plus fluide, plus rapide et plus sécurisée.

Quel rapport avec les ascenseurs ? Si la plupart des équipements d'aujourd'hui fonctionnent avec de la 4G ou 5G, cette coupure pose un problème de taille dans les immeubles. Aujourd'hui encore, une immense majorité des ascenseurs dépendent de la 2G ou de la 3G pour faire fonctionner leur bouton d'alarme. En cas de panne, c'est ce réseau 2G ou 3G qui permet de contacter l'assistance.

Il est donc impératif pour les copropriétés de moderniser leurs équipements. En principe, le prestataire de maintenance a déjà dû les contacter pour vous informer de cette transition. Si ce n'est pas le cas, il est plus qu'urgent d'agir et de demander une mis à jour. C'est en effet un professionnel, et lui seul, qui est habilité à réaliser l'intervention, laquelle consiste généralement à installer un nouveau boîtier compatible avec le réseau 4G ou 5G.

Mamadou Diallo, responsable technique chez Acorus, a pris les devants pour éviter de se laisser surprendre. Depuis plus d'un an, il informe ses clients de l'urgence de la situation. "Aujourd'hui, 80 à 90% de mon parc d'ascenseurs est déjà couvert en 4G" nous affirme-t-il, précisant que les restants sont ceux qui n'ont pas accepté les devis. Pourtant, la date butoir approche à grands pas ! Orange et SFR prévoient d'éteindre la 2G dès le 31 mars 2026. La 3G suivra d'ici la fin de l'année 2028.

Or beaucoup d'ascenseurs sont toujours équipés de 2G et de 3G, selon l'expert. Le risque est pourtant bien réel : un ascenseur dont la téléalarme ne fonctionne plus ne peut pas rester en service. "Légalement c'est interdit", précise Mamadou Diallo. Le réseau mobile classique passe rarement entre les parois métalliques d'une cabine. Se retrouver bloqué en pleine nuit, sans moyen de prévenir les secours, représente un danger pour les usagers, notamment pour les enfants.

L'échéance se rapproche et les tensions sur les stocks pourraient réapparaître. Mamadou Diallo a déjà observé ces signes en fin d'année. "Il fallait attendre deux à trois semaines pour commander un boitier 4G alors qu'on les reçoit sous 48 heures normalement", affirme-t-il, précisant qu'aujourd'hui, "les délais se sont rétablis."

Le budget pour ces travaux peut atteindre 1200 euros, montant qui peut varier selon l'état de l'ascenseur. Si le remplacement d'un simple boîtier est rapide, l'intervention est plus lourde et plus cher pour les ascenseurs reliés à des lignes filaires : il faut reprendre tout le câblage et installer une antenne spécifique.