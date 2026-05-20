1270 euros perdus en moyenne : trop de Français oublient de déclarer cette dépense aux impôts

De nombreux Français passent à côté d'une réduction d'impôt de 1200 euros en moyenne faute de déclarer des frais très spécifiques qui concernent pourtant de plus en plus de ménages.

Au moment de remplir la déclaration d'impôts, il y a des cases évidentes à cocher... et d'autres qu'on oublie de renseigner, par manque d'informations notamment. Et certains de ces oublis peuvent coûter cher : l'un d'entre eux peut même vous faire passer à côté d'une réduction de 1270 euros en moyenne selon la Direction Générale des Finances publiques, la Dgfip.

La case en question concerne pourtant de nombreux ménages, sans doute de plus en plus année après année au vu du vieillissement de la population française. Pour financer les aides à la dépendance, le fisc a donc créé des dispositifs, par exemple pour aider à financer une place en Ehpad.

Plus de 600 000 Français résident en Ehpad selon les données 2024 de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Ces structures proposent un accompagnement adapté aux personnes en perte d'autonomie, avec des services allant de l'aide aux gestes quotidiens à l'hébergement complet.

Deux types de dépenses spécifiques sont concernées. D'une part, les frais liés à la dépendance correspondent aux prestations d'aide nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, comme "l'aide à la toilette, aux déplacements", qui représentent les surcoûts directement liés à l'état de dépendance.

D'autre part, les frais d'hébergement englobent "l'administration générale, accueil hôtelier, restauration, entretien et animation de la vie sociale de l'établissement". Il est important de noter que les dépenses d'hébergement seules, sans dépenses liées à la dépendance, ne permettent pas de bénéficier de cette réduction.

Pour déclarer ces frais, les contribuables doivent renseigner les cases 7CD et 7CE de la déclaration 2042RICI. Dans la déclaration en ligne, il faut cocher à l'étape 3 la case "Réductions et crédits d'impôt : dons, frais de garde d'enfants, emplois à domicile, cotisations syndicales, prestations compensatoires, etc." située dans la partie "Charges".

Les montants déclarés correspondent aux dépenses de l'année précédente, après déduction des aides éventuellement perçues comme l'allocation personnalisée d'autonomie ou les aides au logement. La réduction représente 25% des sommes réglées pour l'hébergement et la dépendance, dans la limite d'un plafond de 10 000 euros par personne hébergée. La réduction maximale peut ainsi atteindre 2500 euros par an et par personne.

Selon les données 2025 de la Dgfip, la réduction d'impôts pour "frais de dépendance" atteignait tout de même 1271,20 euros en 2024 et seuls 240 000 foyers en avaient bénéficié cette année-là. Rappelons tout de même qu'il s'agit d'une réduction d'impôt et non d'un crédit d'impôt, ce qui ne bénéficie donc qu'aux foyers déjà imposables. Tous les ménages non imposables ne peuvent pas toucher cette réduction. Or, de nombreux résidents en Ehpad n'ont pas les revenus suffisants pour payer l'intégralité des frais et être imposables..