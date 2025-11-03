Budget 2026 : des hausses d'impôts et de nouvelles taxes, mais le PLF rejeté ?

L'examen du volet "recettes" du budget 2026 doit, théoriquement, se termine ce mardi 4 novembre pour laisser place à celui du PLFSS, mais le vote du texte pourrait être reporté à la fin du mois. Pour l'heure, le budget 2026 a peu de chances d'être adopté par l'Assemblée nationale.

L'essentiel Le députés sont censés voter le volet "recettes" du projet de loi de finances (PLF) pour le budget 2026 le mardi 4 novembre, mais avec encore 2000 amendements à étudier, ils devraient reprendre les débats sur le même texte à compter du 13 novembre pour un vote qui devra obligatoirement avoir lieu le 23 novembre pour respecter les délais.

Le volet "recettes" du PLF du budget 2026 a très peu de chances d'être adopté. Si le bloc central devrait le soutenir malgré l'insatisfaction de plusieurs élus, la droite juge le texte "pas votable en l'Eta", l'extrême droite dénonce un "budget de bric et de broc, sans aucune cohérence", tandis que la gauche s'oppose fermement au texte et que le PS, plus ouvert aux compromis, menace de censure si elle n'obtient pas des mesures de justice fiscale.

Alors que l'adoption du budget 2026 semble compromise par la durée des débats et les divergences irréconciliables des groupes politiques, d'autres options sont évoquées pour forcer l'adoption du PLF : le recours du gouvernement aux ordonnances qui est possible passés les 70 jours de débats, le dépôt d'une loi spéciale pour permettre la reconduction du dernier budget voté mais qui coûterait 11 milliards d'euros, ou enfin le recours au 49.3 que le Premier ministre a pourtant promis de ne pas utiliser.

L'examen du PLF du budget 2026 risque d'être mis en pause à compter du 4 novembre et jusqu'au 12 novembre, période pendant laquelle l'Assemblée va devoir débattre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), qui prévoit, entre autres, la suspension de la réforme des retraites et a été rejetée en commission.

11:20 - LFI et le RN présents à la rencontre avec le ministre de l'Economie ? Les groupes parlementaires sont conviés au ministère des relations avec le Parlement à 13h15 pour échanger, entre autres, avec le ministre de l'Economie. La députée de LFI Aurélie Trouvé a annoncé sur BFMTV que sa famille politique ne participera pas à la rencontre préférant la poursuite des débats à l'Assemblée nationale : "Nous croyons en la démocratie parlementaire, c'est dans l'hémicycle avec les élus du peuple que ça se passe. Ça ne se passe pas dans un ministère". Du côté du RN, le député Jean-Philippe Tanguy a fait savoir sur X que deux membres du groupe iront à la rencontre. Le parti sera représenté "par Joëlle Mélin et Matthias Renault aux discussions organisées ce midi par le gouvernement sur le PLF et le PLFSS". Le parti se rend à la réunion "sans illusion sur la sincérité de cette consultation" mais pour y défendre farouchement les Français". 10:39 - La Cour des comptes sonne l'alerte sur le doublement du déficit de la Sécurité sociale Alors que les députés doivent examiner le PLFSS à compter de demain et jusqu'au 12 novembre, la Cour des comptes indique que le déficit de la Sécurité sociale va atteindre 23 milliards d'euros en 2025. "En 2024, ce déficit avait déjà augmenté de façon brutale et non anticipée, passant de 10,8 à 15,3 milliards d'euros. En deux ans, il aura plus que doublé et se situe désormais, hors années exceptionnelles de la crise Covid, au niveau le plus élevé observé depuis 2012", écrit la Cour. Ce doublement atteste d'"une perte de contrôle de la trajectoire des finances sociales dans une période qui n’est pas caractérisée par une crise économique ou financière aiguë". Si la Cour tire la sonnette d'alarme, elle estime que "les mesures proposées dans le PLFSS 2026, couplées à une conjoncture économique plus favorable aux recettes sociales pourraient amorcer un début de redressement des comptes sociaux". 10:13 - Le ministre de l'Economie estime qu'il "faudra faire un geste fiscal" Sur BFMTV-RMC, le ministre de l'Économie a déclaré au nom du gouvernement avoir "lâché pas mal de choses" dans l'examen du budget 2026. Il estime pour autant qu'il "faudra faire un geste fiscal" dans la copie budgétaire finale. En l'état, Roland Lescure juge qu'un "certain nombre de choses votées" à l'Assemblée nationale sur la partie recettes du budget 2026 de l'État "sont inopérantes". Mais le contenu du texte peut encore être modifié et le débat "peut dérailler dix fois" avant le vote s'inquiète le ministre. 09:45 - Le PS votera contre le budget 2026 s'il n'a pas "gain de cause" Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a clarifié la position du parti concernant le budget 2026. Sur France Inter, le député a rappelé "faire en sorte que la copie de François Bayrou et largement reprise par le gouvernement soit effacée au profit d'une copie plus juste" et chercher à supprimer "les horreurs" sans préciser lesquelles : "Cette exigence est de respecter les Françaises et les Français, de respecter ce qu'ils nous demandent et de faire en sorte que toutes ces horreurs qui sont contenues encore dans le projet de budget disparaissent". Pour autant, il assure que le PS n'est "pas à la recherche d'un budget qui soit socialiste". "Ce sera un budget qui sera ni socialiste ni celui de Sébastien Lecornu. Parce que nous n'avons pas de majorité absolue. [...] Pour l'instant, personne ne peut s'imposer à l'autre" insiste Olivier Faure qui souligne par ailleurs qu'il s'agira d'un "budget d'attente" jusqu'à l'élection de 2027. Pas de budget socialiste donc et peut-être pas de budget tout court puisqu'Olivier Faure a affirmé voter contre le budget de l'État si son parti n'obtient pas "gain de cause", notamment sur les mesures de justice fiscale : "Si nous n'obtenons pas gain de cause, nous commencerons d'abord par voter contre ce projet de budget et si nous votons contre, ce budget ne passera pas." 09:01 - Les président de groupes de l'Assemblée reçus par Sébastien Lecornu Matignon a annoncé que le Premier ministre recevra ce lundi les présidents des groupes parlementaires pour une nouvelle séquence de négociations visant à trouver un compromis sur la suite du budget. Les chefs de file des groupes à l'Assemblée doivent également être reçus par le ministre des Relations avec le Parlement ce lundi après-midi, a fait savoir le ministre de l'Economie Roland Lescure sur BFMTV. D'autres ministres se tiennent également disponibles pour rencontrer les forces politiques, notamment ceux en charge du budget et de la sécurité sociale rapporte Le Figaro. Ce qu'a confirmé Roland Lescure sur BFMTV : "On va recevoir tout le monde. [...] Si on ne se parle pas, on n’avancera pas". 08:45 - Le budget 2026 amendé "n'est pas invotable" selon Amélie de Montchalin Si de nombreux amendements ont modifié le projet de loi initial sur le budget 2026, la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin assure sur RTL que le PLF issu des débats à l'Assemblée "n'est pas Frankenstein" et peut être adopté à condition qu'il y ait un compromis : "Le déficit est toujours d’à peu près 4,7%, ça veut dire que ce n’est pas invotable". "Il y a un compromis à bâtir" ajoute la ministre. 02/11/25 - 16:09 - "Si les oppositions veulent censurer, elles censureront" Dans l'entretien que le Premier ministre a accordé au Parisien, il a expliqué avoir constaté qu’il restait en sursis. "C’est une course d’endurance très incertaine où on peut chuter à n’importe quel moment et où ça peut dérailler dix fois", a-t-il confié. Il ajoute entre lucidité et fatalisme : "Si les oppositions veulent censurer, elles censureront". 02/11/25 - 13:59 - Où en est la possible censure du gouvernement Lecornu ? La France insoumise va-t-elle tenter à nouveau de censurer le gouvernement Lecornu II ? "Nous sommes décidés à déposer la motion, mais le PS et le RN n'ont pas envie", a dénoncé Jean-Luc Mélenchon. "Ce sont eux qui tiennent en vie ce gouvernement." 02/11/25 - 13:32 - Les socialistes "ont changé d'alliance", accuse Jean-Luc Mélenchon Lors d'un déplacement dans le Val-de-Marne, Jean-Luc Mélenchon évoque le Parti socialiste : "Ils étaient alliés à gauche, avec nous, avec les communistes et avec les verts. Maintenant, ils veulent s'allier avec Monsieur Attal et ce qu'ils appellent le centre-gauche. Il y a de leur part un amateurisme. [...] Je compte sur la base socialiste pour faire pression. Je leur dis que la prochaine fois, s'ils veulent des résultats, élisez plutôt des Insoumis." 02/11/25 - 12:58 - "La seule solution pour arriver à un budget, c'est que les gens discutent", estime un député LR Le rapporteur général du budget, le député LR Philippe Juvin, était l’invité de LCI ce dimanche matin. Il revient sur la séquence politique à laquelle la France est confrontée depuis plusieurs semaines et appelle au dialogue : "Sinon, on ne peut pas y arriver. Il n'y a pas de majorité, pas de 49.3... On ne peut y arriver que s'il y a des discussions. En tant que rapporteur général du budget, j'essaie d'analyser chacune des propositions. J'ai vu tous les groupes politiques, du RN à LFI, pour demander les lignes rouges et essayer de construire quelque chose.", explique-t-il. 02/11/25 - 12:08 - La stratégie des “petits-pas” sera-t-elle gagnante pour Lecornu ? Face aux blocages persistants dans les débats sur le budget 2026, Sébastien Lecornu a prôné samedi 1er novembre "une stratégie des petits pas", lors d'une interview accordée au Parisien. Le Premier ministre compte sur les autres formations politiques pour trouver une issue à l'impasse budgétaire actuelle. Il a aussi appelé le PS à revendiquer davantage ses victoires.

La France aura-t-elle un budget 2026 ? Pour l'heure, elle en est encore loin. L'Assemblée nationale est censée voter sur la partie "recettes" du projet de loi de finances (PLF) ce mardi 4 novembre après plus d'une semaine de débats, mais alors que plus de 2000 amendement restent à étudier, l'examen du texte risque d'être suspendu et repris à partir du 13 novembre pour un vote qui devra, obligatoirement, avoir lieu le 23 novembre dernier délai. Entre temps, entre le 4 et le 12 novembre, les députés débattront du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) qui prévoit entre autres la suspension de la réforme des retraites et a été rejeté en commission des affaires sociales. Après ces deux textes, dont l'adoption est loin d'être garantie, l'Assemblée nationale devrait examiner la partie "dépenses" du PLF concernant les charges de l'Etat du 12 au 24 novembre.

Avec le budget 2026, le Premier ministre pose l'objectif d'économiser 31 milliards d'euros pour réduire le déficit public à 4,7% du produit intérieur brut (PIB). Un effort conséquence décomposé en deux étapes : la récolte de 14 milliards d'euros avec le volet "recettes" du PLF, notamment grâce à des hausses d'impôts, et l'économie de 17 milliards via la limitation des dépenses de l'Etat. Le gouvernement a cependant laissé une petite marge de manoeuvre aux négociations à l'Assemblée, tant que le déficit reste inférieur à 5 % du PIB. Les députés ont d'ailleurs amendé le PLF en supprimant certaines hausses d'impôts, en en rejetant d'autres, mais en adoptant plusieurs mesures fiscales. Tour d'horizon sur le contenu du texte :

La hausse généralisée de l'impôt sur le revenu retoquée

Alors que le gouvernement prévoyait dans le budget 2026 une année blanche, soit la non-indexation du barème de l'impôt sur l'inflation, une majorité des députés à l'Assemblée nationale a voté contre. Le barème de l'impôt ne sera donc pas gelé, mais indexé sur l'inflation à 1,1%. Ce gel était très critiqué, puisqu'il aurait mécaniquement augmenté le montant de l'impôt sur le revenu pour la quasi-totalité des ménages. Certains foyers fiscaux ayant connu une hausse de revenus auraient même été susceptibles de changer de tranche et de payer plus d'impôts. Par ailleurs, 200 000 foyers fiscaux se trouvant dans la première tranche, et donc non-imposables, risquaient de devoir payer des payer impôts en cas de gal du barème.

Certains retraités devraient toutefois être concernés par une hausse d'impôts, selon la copie du gouvernement. Les personnes à la retraite qui bénéficient d'un abattement fiscal de 10 % au titre des frais professionnels doivent voir ce dernier remplacer par un abattement forfaitaire de 2 000€. Un changement permettant d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités les moins aisées, en augmenter l'effort demandé à tous les autres. La mesure avait été retoquée par un amendement soutenu par la majorité de l'opposition en commission.

De nouvelles taxes et des avantages rabotés

Si la hausse de l'impôt sur le revenu a été rejetée par les délutés, les ménages risquent tout de même de perdre en pouvoir d'achat à cause de la suppression de 23 niches fiscales, sur les 474 existantes. Si la suppression de certaines des niches visées, jugées obsolètes, inefficaces ou touchant trop peu de personnes, ne devrait pas faire polémique, d'autres suppressions vont avoir des conséquences directes sur les Français. Voici quelques exemples :

La fin de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur

La baisse ou la fin de l'exonération des cotisations pour les apprentis

La hausse des charges patronales de 8% sur les avantages en nature comme les tickets-restaurants ou les chèques-vacances.

La réduction progressive de l'avantage fiscal sur les biocarburants comme le E85

La fiscalisation des indemnités journalières des affections longue durée.

A noter que les deux dernières mesures avaient été supprimées du budget 2026 en commission des finances. Les Français concernés vont devoir renoncer à ces avantages et en parallèle, ils vont voir de nouvelles taxes apparaître. La copie du budget 2026 table notamment sur trois nouvelles taxes : celle visant les petits colis, d'une valeur inférieure à 150€, en provenance d'un pays hors de l'Union européenne qui s'élèveront à 2€ par article ; celle sur le vapotage taxant de 30 à 50 centimes chaque flacon de 10 ml selon le taux de nicotine ; et celle sur les emballages plastiques non recyclés que s'élèveront à 30€ par tonne en 2026, et progresseront tous les ans jusqu'à atteindre les 150€ par tonne en 2030.

La taxe Zucman rejetée sous toutes ses formes

Alors que le gouvernement passe par l'impôt pour récupérer des milliards d'euros de recettes, la gauche souhaite faire peser plus de mesures fiscales sur les plus riches et a notamment proposé l'instauration de la taxe Zucman. Cet impôt, pensé par l'économiste Gabriel Zucman, prévoit d'imposer de 2% les Français ayant un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, soit environ 1800 personnes. Face au rejet de la mesure en commission des finances, le PS a également proposé une "taxe Zucman ligth", c'est-à-dire une version allégée qui prévoit de taxer de 3% les personnes domiciliées en France dont la patrimoine excède 10 millions d'euros, en excluant les entreprises innovantes et familiales pour coller aux lignes rouges du camp présidentiel. Mais les deux versions de l'impôt ont été rejetées par les députés du bloc central, de la droite et de l'extrême droite.

Des impôts et des taxes opposés aux plus hauts revenus

Plusieurs impôts et taxes concernant uniquement les Français les plus aisés ont été annoncés et/ou prolongés à l'occasion du budget 2026. Certaines mesures sont en bonne voie pour être validées à l'Assemblée nationale, mais d'autres sont susceptibles d'évoluer, comme la nouvelle taxe visant les holdings patrimoniales, proposée par le gouvernement en alternative à la taxe Zucman.

La création d' une taxe sur les holdings patrimoniales qui sont parfois utilisées par les plus fortunés pour contourner l'impôt. Cette taxe vise à faire échec à ces stratégies de contournement par la thésaurisation de revenus. Une mesure présentée comme une lutte contre l'optimisation fiscale par Sébastien Lecornu durant son discours de politique générale. En commission, cette taxe a été supprimée et remplacée par erreur par une taxe sur les holdings patrimoniales devant être récoltée uniquement à la mort du propriétaire. Certains députés croyaient compléter le dispositif et non le remplacer. L'erreur ne devrait pas se reproduire dans l'hémicycle.

qui sont parfois utilisées par les plus fortunés pour contourner l'impôt. Cette taxe vise à faire échec à ces stratégies de contournement par la thésaurisation de revenus. Une mesure présentée comme une lutte contre l'optimisation fiscale par Sébastien Lecornu durant son discours de politique générale. En commission, cette taxe a été supprimée et remplacée par erreur par une taxe sur les holdings patrimoniales devant être récoltée uniquement à la mort du propriétaire. Certains députés croyaient compléter le dispositif et non le remplacer. L'erreur ne devrait pas se reproduire dans l'hémicycle. La prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) mise en place lors à l'occasion du budget 2025. Il s'agit d'une surtaxe appliquée aux ménages dont les revenus dépassent 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Elle fixe un taux minimal d'imposition de 20 %. Elle s'ajoute en réalité à la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus (CEHR) qui cible les mêmes foyers fiscaux ainsi qu'à leurs impôts sur le revenu pour qu'ils soient bien imposés d'au moins 20 %. Pensée pour durer une année, cette mesure pourrait finalement être pérennisée jusqu'au retour du déficit à 3% du PIB, soit jusqu'en 2029 selon les projections gouvernementales.

(CDHR) mise en place lors à l'occasion du budget 2025. Il s'agit d'une surtaxe appliquée aux ménages dont les revenus dépassent 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Elle fixe un taux minimal d'imposition de 20 %. Elle s'ajoute en réalité à la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus (CEHR) qui cible les mêmes foyers fiscaux ainsi qu'à leurs impôts sur le revenu pour qu'ils soient bien imposés d'au moins 20 %. Pensée pour durer une année, cette mesure pourrait finalement être pérennisée jusqu'au retour du déficit à 3% du PIB, soit jusqu'en 2029 selon les projections gouvernementales. La transformation de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en impôt sur la fortune improductive qui élargit l’assiette de l’impôt en ne tenant plus compte que des bien immobiliers, mais modifie le barème et crée un abattement sur la résidence principale ou unique. Le chiffrage de la mesure est en cours.

Durant les débats en commission des finances, certains impôts concernant les plus hauts revenus avaient été ajoutés par des amendements. Ces taxes visaient notamment les Français bénéficiant d'optimisation fiscale à l'étranger. Elles ne sont pas présente dans la version du PLF examinée à l'Assemblée, mais elles pourraient de nouveau être ajoutées.

La création d'un impôt pour les Français aux hauts revenus expatriés dans des paradis fiscaux a été proposée par un amendement de LFI et votée. Il s'agit d'une contribution sur "les plus hauts revenus", soit à partir de 230 000€ environ, en cas de départ vers un pays à la fiscalité généreuse. Pour déterminer les paradis fiscaux concernés par la taxe, il est proposé de retenir les pays "pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40% à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine". A noter que l’impôt payé auprès du pays de résidence pourrait être déduit de l’impôt français.

a été proposée par un amendement de LFI et votée. Il s'agit d'une contribution sur "les plus hauts revenus", soit à partir de 230 000€ environ, en cas de départ vers un pays à la fiscalité généreuse. Pour déterminer les paradis fiscaux concernés par la taxe, il est proposé de retenir les pays "pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40% à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine". A noter que l’impôt payé auprès du pays de résidence pourrait être déduit de l’impôt français. Le retour de l'"exit taxe" dans sa forme de 2019 visant à freiner l'évasion fiscale. Il est question de taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.

Des hausses de taxes sur les entreprises

Outre les hauts revenus, les entreprises sont également mises à contribution avec des hausses d'impôts et/ou des nouvelles taxes adoptées concernant certaines entreprises et souvent celles générant les plus hauts chiffres d'affaires.

La prolongation de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises également mise en place avec le budget 2025. Cet impôt vise les 400 plus grandes entreprises françaises et oppose un taux d'imposition de 10,3 % pour les entreprises ayant chiffre d'affaires compris entre 1 et 1,1 milliard d'euros et un taux de 20,6 % pour celles ayant un chiffre d'affaires compris entre 3 et 3,1 milliards d'euros. Si cet impôt est reconduit, il devrait être divisé par deux par rapport à l'année dernière.

également mise en place avec le budget 2025. Cet impôt vise les 400 plus grandes entreprises françaises et oppose un taux d'imposition de 10,3 % pour les entreprises ayant chiffre d'affaires compris entre 1 et 1,1 milliard d'euros et un taux de 20,6 % pour celles ayant un chiffre d'affaires compris entre 3 et 3,1 milliards d'euros. Si cet impôt est reconduit, il devrait être divisé par deux par rapport à l'année dernière. L' augmentation de la taxe Gafam qui vise les multinationales et les géants de la tech a été adoptée. Cet impôt doit doubler, passant de 3 à 6%. Il s'agit d'un compromis, le texte initial proposant de multiplier la taxe par cinq. Une révision à la baisse pour éviter des représailles trop importantes venant des Etats-Unis, dont son originaire la plupart des Gafams.

a été adoptée. Cet impôt doit doubler, passant de 3 à 6%. Il s'agit d'un compromis, le texte initial proposant de multiplier la taxe par cinq. Une révision à la baisse pour éviter des représailles trop importantes venant des Etats-Unis, dont son originaire la plupart des Gafams. La hausse de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises a été votée et va augmenter le taux d'impôt pour les très grandes entreprises jusqu'à 35,3%, mais va alléger cette taxe pour les entreprises intermédiaires. L'Assemblée a toutefois réduit l'impôt sur les sociétés des petites et moyennes entreprises jusqu’à 100 000 euros de bénéfice.

a été votée et va augmenter le taux d'impôt pour les très grandes entreprises jusqu'à 35,3%, mais va alléger cette taxe pour les entreprises intermédiaires. L'Assemblée a toutefois réduit l'impôt sur les sociétés des petites et moyennes entreprises jusqu’à 100 000 euros de bénéfice. L' augmentation de la taxe sur les rachats d’actions qui passe de 8% à 33% portée à 33 % contre 8 %.

qui passe de 8% à 33% portée à 33 % contre 8 %. Une taxe exceptionnelle sur les superdividendes a été votée, mais jugée inapplicable par le gouvernement par rapport au droit européen.

Si les augmentations de taxes ou d'impôts sont nombreuses dans la copie du budget, les baisses de charges sont nettement moins présentes. Une seule mesure fiscale significative prévoit une baisse de l'impôt pour les entreprises, notamment de l'impôt de production ou cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet impôt, qui "pèse sur la production de nos petites et moyennes entreprises" selon Sébastien Lecornu, baissera avant d'être définitivement supprimé en 2028, soit deux ans plus tôt que prévu. "Afin de soutenir la dynamique de réindustrialisation française et d'accompagner nos petites et moyennes entreprises et nos entreprises de taille intermédiaire, il est proposé de reprendre, dès 2026, la suppression progressive de la CVAE", indique le projet de loi de finances. Le gouvernement estime que cette baisse se traduirait par 1,3 milliard d'euros de recettes en moins.