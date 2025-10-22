Budget 2026 : des impôts qui augmentent et de nouvelles taxes pour tous !

L'examen du budget 2026 a débuté à l'Assemblée nationale. Les députés déjà approuvé certaines hausses d'impôts qui concernent l'ensemble des contribuables, ils ont également amendé certaines mesures et ont complété le projet de loi avec d'autres augmentations.

Le gouvernement a jusqu'au 31 décembre pour promulguer le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) au Parlement. Le premier texte est étudié en commission des finances jusqu'au jeudi 23 octobre avant d'être débattu dans l'hémicycle à compter de vendredi pour un vote attendu le 4 novembre. Si les débats en commission se déroulent dans le calme et ont approuvé plusieurs mesures, notamment des hausses d'impôts et de taxes, il y a également eu des confusions ayant conduit à la suppression d'impôts qui devraient cependant être rétablis une fois le texte examiné à l'Assemblée nationale. Le second texte sera, lui, étudié par la commission des affaires sociales le jeudi 23 octobre et arrivera à l'Assemblée après l'étude du PLF. C'est lors de l'examen de ce texte que la délicate question de la suspension de la réforme des retraites sera abordée.

Pour le budget 2026, le Premier ministre pose l'objectif de faire des économies d'environ 31 milliards d'euros et de réduire le déficit à 4,7 % du produit intérieur brut (PIB). Pour atteindre cette ambition, il mise sur le volet des recettes qui doit permettre de récolter 14 milliards d'euros et sur celui des dépenses grâce auquel des économies de 17 milliards doivent être réalisées. Le gouvernement Lecornu laisse toutefois une petite marge de manoeuvre pour les négociations à l'Assemblée, tant que le déficit reste inférieur à 5 % du PIB.

Point crucial de ce budget 2026 : la recherche de 14 milliards d'euros qui doivent essentiellement être prélevés grâce à des impôts et des taxes, notamment de nouvelles mesures fiscales. Face à la demande d'une meilleure justice fiscale formulée par la gauche, le Premier ministre a assuré avoir pensé "un effort supplémentaire des contribuables disposant des moyens les plus importants" à hauteur de 6,5 milliards d'euros dans la copie du budget. Mais de nombreuses autres mesures concernent l'ensemble des Français. La répartition de l'effort et la participation des plus aisés à la récolte des recettes vont concentrer une partie des débats tant les positions divergent et les propositions se multiplient : si la droite et une partie du camp présidentiel s'élèvent contre la taxation des plus riches, la gauche réclame un taxe Zucman visant les 1 800 Français ayant un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros ou encore un nouvel impôt sur la fortune (ISF) comme un ISF "climatique". Le retour de l'ISF est aussi défendu par l'extrême droite.

Une hausse de l'impôt sur le revenu généralisée...

La copie gouvernementale du budget 2026 prévoit une année blanche, soit la non-indexation du barème de l'impôt sur l'inflation. Tous les ans, le niveau de l'impôt augmente du même niveau que l'inflation - évaluée à 1,1% en 2025 et estimée à 1,3% pour 2026 - pour tenir compte que de la hausse des prix, sauf en cas d'année blanche. Or, un gel du barème augmente mécaniquement le montant de l'impôt sur le revenu pour la quasi-totalité des ménages. Certains foyers fiscaux ayant connu une hausse de revenus sont même susceptibles de changer de tranche et de payer plus d'impôts. La mesure n'a pas été retoquée en commission, mais les députés ont adopté un amendement qui prévoit l'indexation du barème de l'impôt sur l'inflation uniquement pour la première tranche, c'est-à-dire pour les foyers non-imposables. Cet amendement permet d'éviter de faire payer des impôts à des centaines de milliers de foyers fiscaux aux revenus inférieurs à 11 497€, soit 200 000 foyers selon le ministère de l'Economie ou 380 000 selon une étude de l'OFCE.

Cette hausse des impôts doit aussi concerner les retraités. Les personnes à la retraite qui bénéficient d'un abattement fiscal de 10 % au titre des frais professionnels vont voir ce dernier remplacer par un abattement forfaitaire de 2 000€. Une mesure qui va avoir pour conséquence "d'améliorer la situation des couples de retraités les plus modestes", mais d'augmenter les impôts des autres retraités.

... plus de nouvelles taxes et des avantages rabotés

En plus de l'augmentation de l'impôt sur le revenu, les ménages risquent de perdre en pouvoir d'achat à cause de la suppression de 23 niches fiscales, sur les 474 existantes. Si la suppression de certaines des niches visées, car jugées obsolètes, touchant trop peu de personnes ou inefficaces, ne devrait pas faire polémique, d'autres suppressions vont avoir des conséquences directes sur les Français. Voici quelques exemples :

La fin de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur

La réduction progressive de l'avantage fiscal sur les biocarburants comme le E85

La fiscalisation des indemnités journalières des affections longue durée

La baisse ou la fin de l'exonération des cotisations pour les apprentis

La hausse des charges patronales de 8% sur les avantages en nature comme les tickets-restaurants ou les chèques-vacances.

Les Français concernés vont devoir renoncer à ces avantages et en parallèle, ils vont voir de nouvelles taxes apparaître. La copie du budget 2026 table notamment sur trois nouvelles taxes : celle visant les petits colis, d'une valeur inférieure à 150€, en provenance d'un pays hors de l'Union européenne qui s'élèveront à 2€ par article ; celle sur le vapotage taxant de 30 à 50 centimes chaque flacon de 10 ml selon le taux de nicotine ; et celle sur les emballages plastiques non recyclés que s'élèveront à 30€ par tonne en 2026 et progresseront tous les ans jusqu'à atteindre les 150€ par tonne en 2030.

Des impôts et des taxes opposés aux plus hauts revenus

Plusieurs impôts et taxes concernant uniquement les Français les plus aisés ont été annoncés et/ou prolongés à l'occasion du budget 2026. Certaines mesures sont en bonne voie pour être validées à l'Assemblée nationale, mais d'autres sont susceptibles d'évoluer comme la nouvelle taxe visant les holdings patrimoniales, proposée par le gouvernement en alternative à la taxe Zucman. Un amendement de la droite sur cette taxe a créé la confusion en commission et les députés ont, par erreur, voté sa suppression. Un point sur lequel les élus reviendront dans l'hémicycle a assuré Eric Coquerel, le président de la commission des finances. Tour d'horizons des impôts pensés à destination des Français les plus riches :

La création d' une taxe sur les holdings patrimoniales qui sont parfois utilisées par les plus fortunés pour contourner l'impôt. Cette taxe vise à faire échec à ces stratégies de contournement par la thésaurisation de revenus. Une mesure présentée comme une lutte contre l'optimisation fiscale par Sébastien Lecornu durant son discours de politique générale. En commission, cette taxe a été supprimée et remplacée par une taxe sur les holdings patrimoniales devant être récoltée uniquement à la mort du propriétaire. Certains députés croyaient compléter le dispositif et non le remplacer.

Une baisse d'impôt pour les entreprises

Si les augmentations de taxes ou d'impôts sont nombreuses dans la copie du budget, les baisses de charges sont nettement moins présentes. Une seule mesure fiscale significative prévoit une baisse de l'impôt pour les entreprises, notamment de l'impôt de production ou cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet impôt, qui "pèse sur la production de nos petites et moyennes entreprises" selon Sébastien Lecornu, baissera avant d'être définitivement supprimé en 2028, soit deux ans plus tôt que prévu. "Afin de soutenir la dynamique de réindustrialisation française et d'accompagner nos petites et moyennes entreprises et nos entreprises de taille intermédiaire, il est proposé de reprendre, dès 2026, la suppression progressive de la CVAE", indique le projet de loi de finances. Le gouvernement estime que cette baisse se traduirait par 1,3 milliard d'euros de recettes en moins.