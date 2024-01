7 millions de personnes ont droit à cette aide essentielle mais oublient de la demander

La France propose toujours de très nombreuses allocations au quotidien pour subvenir aux besoins des familles.

Des dizaines et dizaines de dispositifs visant à aider les ménages existent dans tous les domaines. Cependant, des milliers de personnes éligibles à ces prestations sociales ne le savent pas et, donc, ne les demandent pas. L'une d'elles n'est notamment utilisée que par la moitié des foyers qui peuvent réellement y prétendre.

Selon une enquête de la Drees parue en mars dernier, près de 7 millions de personnes n'ont pas recours à l'une de ces aides alors qu'elles y ont droit. Principale cause : le manque de connaissances autour de ce dispositif. Pourtant, à l'heure où les frais médicaux augmentent, il apparaît comme essentiel dans la protection des personnes.

Si environ 10% de la population ne demandent pas cette prestation, elle est toutefois automatiquement versée pour les allocataires du RSA. Méconnue du grand public, la CSS, la Complémentaire santé solidaire, est la "nouvelle" CMU, même si sa création remonte à 2019. Par ailleurs, la CSS n'est totalement gratuite que pour les très faibles revenus. Pour les autres, elle est payante : entre 8 et 30€ par mois selon l'âge de la personne couverte. A titre de comparaison, toute autre personne souhaitant avoir une mutuelle doit débourser, en moyenne, environ 100€ par mois. L'Etat -donc le contribuable- le prend à sa charge.

Evidemment, tout le monde ne peut pas prétendre à la CSS. Il ne faut pas dépasser un plafond de revenus annuels, selon la composition du foyer (couple ou célibataire, avec ou sans enfant). Pour une personne seule sans enfant, c'est 1100 euros de revenus maximum par mois.

La CSS offre donc une économie et une couverture sociale à laquelle vous êtes peut-être éligible. Pour le savoir, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur ce lien et renseigner les divers éléments demandés, notamment les ressources financières. En deux minutes, vous découvrirez si vous êtes faites partie des 7 millions de personnes qui ont droit à la CSS sans le savoir. Si votre éligibilité est confirmée, la demande se fait ensuite directement sur le site ameli.fr ou par papier auprès de votre Caf locale. Ne reste plus qu'à prendre son courage à deux mains pour affronter l'administration.