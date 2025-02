Cette banque va supprimer des frais cachés, elle a déjà séduit 4 millions de Français

Une modification favorable aux clients va bientôt entrer en vigueur.

Une banque qui baisse les frais facturés à ses clients, cela n'arrive pas tous les jours. Une rareté qu'il convient de souligner, même si divers grands groupes ont annoncé supprimer certaines facturations en 2025. Cela est notamment le cas pour le retrait d'argent liquide à des distributeurs n'appartenant pas à la banque du client. Une avancée, tout comme celle de la suppression des frais lors du décès d'un mineur. Mais ce n'est pas tout.

Ce début d'année est aussi marqué par un nouveau changement sur les frais bancaires. Celui-ci ne concerne qu'une banque, à laquelle 4 millions de Français sont rattachés. Surtout, ils sont 100 à 150 000 à la rejoindre chaque mois. Une croissance à faire pâlir la concurrence.

Chaque année, les cartes bancaires coûtent entre 40 et 150 euros, en fonction des banques et selon s'il s'agit d'une carte Classic ou Premium. Une dépense importante qui s'accompagne de certains avantages, sans pour autant empêcher des frais supplémentaires. C'est notamment le cas lors d'un voyage à l'étranger. Le paiement dans une autre monnaie que l'euro entraîne divers coûts de conversion et de transaction auxquels ne peut échapper le client. Sauf à choisir une banque spécifique.

C'est le cas avec Revolut. Cette banque, 100% en ligne, est arrivée en France fin 2021. Basée en Lituanie, elle a très vite conquis de nombreux clients (4 millions donc) et affiche une croissance exponentielle. Elle s'est surtout fait connaître pour permettre à ses clients de convertir gratuitement de l'argent dans plus de 150 devises et de payer sans frais dans les pays étrangers.

Si la conversion est gratuite en semaine, des frais s'appliquaient jusqu'alors le week-end. Du vendredi 23h au dimanche à 23h59 (heures française), 1% du montant converti était prélevé. Cela va bientôt être terminé pour une partie des clients. Ceux à l'offre "Standard" continueront de payer ces 1%, tandis que les clients "Plus" ne paieront plus que 0,5% pour une conversion le week-end. Enfin, pour les clients "Premium", "Metal" et "Ultra", les frais seront supprimés. Convertir sera désormais totalement "gratuit", mais ces offres nécessitent des abonnements mensuels.

Ces changements prendront effet le 22 avril 2025 et devraient augmenter un peu plus la cote de popularité de Revolut auprès des Français, notamment ceux qui voyagent. Contactée, la banque refuse de divulguer des chiffres précis sur le nombre de clients concernés, indiquant simplement que "les plans payants (Plus, Premium, Metal, Ultra) ont généré 14% de notre chiffre d'affaires en 2023."