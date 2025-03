Voici combien gagne un contrôleur fiscal, l'Etat en cherche et paye la formation

Les agents chargés de contrôler les déclarations faites aux impôts, mais pas que, représentent 10 000 personnes en France.

C'est un métier qui cristallise beaucoup de préjugés, pour la plupart négatifs. C'est aussi une profession particulièrement méconnue, dont la mission est, dans l'imaginaire collectif, unique. Et pourtant. Être contrôleur fiscal, ce n'est pas seulement passer au peigne fin les déclarations d'impôts en vue de trouver la petite erreur et d'appliquer un redressement.

Derrière l'image du professionnel uniquement chargé de chercher la petite bête au milieu des formulaires se cache tout un panel d'activités. Mais à quel prix ? Les salaires de ces 10 000 fonctionnaires de la DGFiP sont publics, alors qu'environ 1000 postes sont à pourvoir chaque année.

Pour travailler pour les Finances publiques, seul le bac suffit. Cela peut paraître étonnant compte-tenu de la complexité de la tâche, mais les impôts recrutent sans diplôme d'études supérieures. Le bac en poche, il est possible de postuler au concours de la DGFiP. Celui-ci se décompose par deux épreuves écrites et une orale.

Si le candidat est reçu, il décroche alors une formation dispensée par le fisc : 7 mois à l'Ecole nationale des Finances publiques (Lyon, Noisy-le Grand ou Clermont-Ferrand), 4 mois de stage et 1 mois de formation "premier métier". Un an donc avant de se lancer dans le grand bain. Mais, surtout, un an rémunéré. 90% de du salaire de base est perçu tout au long de la formation.

Une fois en poste, le nouvel agent du fisc débute comme contrôleur des finances publiques 2e classe, à l'accueil du public dans les centres d'impôts, au contrôle fiscal ou encore à la gestion des impôts fonciers. A ce titre, il perçoit 22 034,36€ brut annuel de salaire, une prime de 2614,70€ brut annuel, ainsi qu'une allocation de 2202€ brut annuel. Au total, cela correspond à 26 851,06€ brut annuel, soit 1711€ net par mois après impôts. Cette rémunération est hors Île-de-France puisque des majorations pour la vie à Paris et aux alentours est prévue.

A ce poste, il faut attendre 20 ans avant d'arriver à 2000€ net par mois. Un salaire plus rapidement atteignable en cas d'évolution professionnelle. C'est notamment le cas des inspecteurs des impôts, chargés des enquêtes plus approfondies et de diverses responsabilités. En fin de carrière, ces derniers perçoivent environ 3000 euros par mois.

Par ailleurs, comme l'avait indiqué Bruno Le Maire, alors ministre de l'Economie, aucune prime n'est perçue par les agents sur les pénalités fiscales prononcées.