Je vis dans une maison de 100m² : voici le montant de ma facture de gaz en 2025

Alors que le prix du gaz doit encore augmenter, voici quel devrait être le montant de votre facture en 2025.

C'est un nouveau coup dur porté au portefeuille de plus de 10 millions de Français. Le prix du gaz va à nouveau augmenter à partir de ce 1er avril (+2,25%), a annoncé la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Tout le monde n'est pas concerné par cette hausse mais elle devrait se répercuter sur une bonne partie des ménages utilisant cette énergie.

Tous les mois, la CRE annonce un prix repère, calculé selon de nombreux paramètres. C'est le tarif relayé dans les médias mais il ne s'agit aucunement d'un tarif appliqué par les fournisseurs. Il ne leur sert uniquement que de repère et lorsque celui-ci augmente, ceux des fournisseurs augmentent aussi, dans les mêmes proportions.

Dès lors, calculer sa future facture de gaz n'est pas chose aisée. De nombreux paramètres sont à prendre en compte : le type de contrat, l'usage du gaz, la localisation, l'abonnement, le tarif du kWh ainsi que les taxes. Pour vous faciliter la tâche, Linternaute.com a fait les calculs. Le scénario : une famille de quatre personnes, vivant dans une maison de 100m2. Voici le montant des factures selon les usages.

Prenons un premier exemple. La famille Dupont habite à Moulins-sur-Allier. Dans cette habitation, tout est au gaz : chauffage, chauffe-eau et plaques de cuisson. Ainsi, la consommation annuelle est d'environ 14 000 kWh.

Pour la maison, c'est un contrat EDF Avantage Gaz 2 ans qui a été souscrit. Ainsi, durant deux ans, le prix du kWh de gaz, pour cette localisation (zone 2) est bloqué à 0,1075€/kWh, qu'importe les variations du marché. Seulement, à compter du 1er août, le prix de l'abonnement (21,57€ HT/mois) va augmenter. En effet, l'Union européenne impose de passer la TVA de 5,5% à 20%. Au total, sur l'année, la famille devrait donc dépenser autour de 1900 euros de gaz, en prenant en compte la hausse de la TVA et en tenant compte des taxes additionnelles.

A Perpignan, la famille Rodriguez a un autre usage du gaz, uniquement pour la cuisson et l'eau chaude. Avec 3000 kWh consommés en moyenne par an dans ce cas, cela aboutit à une facture autour de 500 euros sur l'année. Le prix du kWh (0,1378€) est plus élevé car la ville n'est pas dans la même zone (zone 3). En revanche, le prix de l'abonnement est moins élevé (9,42€ HT/mois), mais celui-ci se verra aussi appliquer une TVA plus élevée à compter d'août.

De leur côté, les Lefebvre habitent Rouen (zone 1). Ils n'ont pas une offre à prix fixe mais une offre indexée sur les prix du marché, puisqu'ils ont souscrit à Gaz Adapt 1 an d'Engie. Dans ce cas, il est plus difficile d'estimer le montant de la facture en 2025. En effet, le prix varie tous les mois, généralement à la hausse. Ce à quoi viendra s'ajouter la hausse de la TVA sur l'abonnement en août.

Selon les prévisions des spécialistes du secteur, il faut, dans ce cas-là, s'attendre à une facture annuelle d'environ 1800 euros pour un usage chauffage/chauffe-eau/cuisine, contre autour de 400 euros pour le seul usage du chauffe-eau et des plaques de cuisson.