Vérifiez bien l'addition au restaurant, cette arnaque est très courante aux beaux jours

Les beaux jours arrivent et l'envie de sortir manger dehors s'agrandit. Cependant, certains restaurateurs malveillants mettent en place des stratagèmes pour augmenter le prix final.

Aller au restaurant est une pratique toujours aussi populaire en France. 4 Français sur 10 vont au restaurant au moins une fois par mois, hors repas professionnel. C'est ce que révèle "l'Observatoire Lifestyle Trends American Express" dans une enquête réalisée au printemps en 2024. Les jeunes en sont notamment très amateurs : près de 6 personnes de moins de 35 ans sur 10 déclarent s'y rendre au moins une fois par mois. Les Français y consacrent un budget mensuel de 120 euros en moyenne. Cependant, pour ne pas que cette somme explose, il faut faire attention aux arnaques.

Si certaines erreurs peuvent arriver, parfois il s'agit de véritables systèmes d'escroquerie. Les restaurateurs malveillants mettent en place différentes méthodes pour faire gonfler le prix final inscrit sur l'addition. Ils peuvent notamment ajouter des produits non commandés ou doubler les quantités des plats et boissons consommés. Certains vont plutôt ajouter des frais de services, alors qu'en France, le prix affiché comprend les possibles taxes et frais de services. Les tarifs appliqués en caisse peuvent également être modifiés par rapport à ceux présents sur la carte pour faire payer plus cher.

Ce type d'arnaques porte le nom de "bill padding". Ces escrocs jouent sur la précipitation des clients et leur manque d'attention. Les arnaqueurs sont souvent très souriants et chaleureux pour que le consommateur ne se doute de rien. Les principales cibles sont les touristes, qui ont tendance à se montrer moins vigilants. Ces escroqueries sont donc très répandues pendant les vacances et aux beaux jours.

Pour ne pas se faire avoir, il est fortement recommandé de vérifier l'addition en détail, en ayant bien gardé en tête ce qui a été réellement commandé. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander des explications au restaurateur. Si l'arnaque est constatée après le paiement, et que celui-ci a été effectué en carte bleue, la transaction peut encore être contestée auprès de la banque.

La prudence est encore plus de mise avec l'utilisation du paiement sans contact, il faut bien vérifier la somme à régler et ne pas déposer sa carte trop vite sur le terminal. En cas d'arnaque, laisser un avis ou signaler sa mésaventure sur SignalConso peut permettre de prévenir les futurs clients. Des stratégies malveillantes similaires peuvent survenir dans les hôtels et les bars, il faut donc être très vigilant.