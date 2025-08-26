Peugeot 308 : quelles nouveautés pour la berline restylée ?

La marque aux lions a procédé au lifting de sa berline compacte de troisième génération lancée en 2021. Attendue sur nos routes à la fin de l'année, la 308 va-t-elle parvenir à se relancer ?

Quatre ans après son lancement, Peugeot a présenté juste avant la rentrée des classes la version restylée de sa 308 III. Force est de constater que le constructeur a procédé à un lifting tout en douceur, effectué essentiellement sur la face avant de la berline compacte. Pas de révolution donc (il ne s'agit en même temps que d'un restylage) mais plutôt une mise à jour d'un modèle qui va désormais se doter des derniers codes de la marque aux lions.

Si les Français se tournent aujourd'hui encore majoritairement vers les SUV, la 308 fabriquée à Mulhouse parvient encore à tirer son épingle du jeu. Elle était en 2024 la septième voiture la plus vendue en France dans le neuf, avec 37 254 exemplaires écoulés. Mais ses ventes étaient en forte baisse dans l'Hexagone (-18%), même s'il faut bien avoir à l'esprit que la 308 s'exporte très bien en dehors de nos frontières, en attestent les 54 446 ventes réalisées dans les autres pays européens l'année dernière.

Avec ce restylage de mi-carrière, Peugeot espère donner un second souffle à la 308 de troisième génération, soumise à forte concurrence avec la Renault Megane E-Tech, la Citroën C4 ou encore l'indémodable Volkswagen Golf. Partons à sa découverte !

Les principales infos

La Peugeot 308 ne change pas de silhouette. Ses dimensions - 4,37 m de long (4,64 m en variante break SW), 1,85 m de large et 1,44 m de haut - restent inchangées, tout comme naturellement son espace à bord. La version restylée pourra néanmoins se distinguer visuellement avec deux nouveaux coloris : le Bleu Ingaro déjà au nuancier chez Peugeot et l'exclusif Bleu Lagoa. Ils viennent s'ajouter aux six autres couleurs que sont le Rouge Elixir, le Gris Artense, le Noir Perla Nera, le Gris Selenium, le Blanc Okénite et le Bleu Obsession.

© Peugeot

L'essentielle des modifications apportées à la berline compacte l'ont été sur la face avant du véhicule. Plus large, le bouclier offre davantage d'assise à la berline. Moins grande que sur la version précédente, la calandre évolue avec un traitement couleur carrosserie du plus bel effet.

© Peugeot

Le changement le plus marquant réside assurément dans la nouvelle signature lumineuse de la 308 restylée. En plus d'adopter à l'avant comme à l'arrière les trois griffes de mise sur presque tous les modèles de la marque, la berline change de regard avec de nouveaux blocs optiques très fins à l'avant. Les feux de route et de croisement sont quant à eux positionnés plus bas dans le bouclier. Les finitions hautes GT et GT Exclusive, laquelle arrive avec ce restylage, bénéficient par ailleurs d'une calandre illuminée et du logo éclairé (une première chez Peugeot).

© Peugeot

Ne cherchez pas les nouveautés à bord, il n'y en a presque pas. La planche de bord, le petit volant, le i-cockpit avec ses deux écrans de 10 pouces et les sièges ont été reconduits dans la version restylée. Seule la sellerie a changé, et encore seulement sur les finitions Allure et GT, avec l'apparition d'un tissu enduit de plastique (TEP). A noter que le Peugeot i-connect Advanced, proposé sur les finitions GT, GT Exclusive et Business, offre davantage de services connectés, notamment la navigation TomTom, ChatGPT, le Trip Planner, la géolocalisation du véhicule, les commandes à distance via l'application MyPeugeot...

© Peugeot

Les motorisations de la Peugeot 308 restylée

Comme Stellantis n'a pas attendu le restylage de la berline compacte pour mettre à jour sa gamme de motorisation, il n'y avait pas grand-chose à attendre de ce côté-là. Un petit doute concernait la volonté de la marque de conserver une version diesel, ce qui sera le cas puisque le BlueHDI de 130 chevaux va rester au catalogue. La gamme électrifiée (très complète) reposera toujours sur la motorisation hybride de 145 chevaux, sur le nouvel ensemble hybride rechargeable de 195 chevaux arrivé sur la 308 au printemps qui permet de rouler en tout électrique pendant 85 kilomètres, et sur une version 100% électrique.

C'est sur cette dernière qu'il y a du neuf. La e-308, si elle conserve ses 156 chevaux, accueille une nouvelle batterie qui passe de 51 kWh à 55,4 kWh. Une petite hausse de capacité qui va lui permettre d'améliorer son autonomie de 35 kilomètres pour atteindre désormais 450 kilomètres en une seule charge (cycle WLTP). Pour la recharger de 20 à 80%, sur une borne de recharge rapide en courant continu, il vous faudra patienter 32 minutes.

Quand sortira la nouvelle Peugeot 308 ?

Présentée le 26 août août, la Peugeot 308 III restylée sera disponible à la commande début septembre et devrait arriver en concessions à partir du mois de novembre. Les premiers exemplaires sont donc attendus sur nos routes avant la fin de l'année.

Quel sera le prix de la Peugeot 308 restylée ?

Peugeot dévoilera la grille tarifaire de la nouvelle 308 lors de l'ouverture des commandes en septembre. Cependant, la marque a procédé au cœur de l'été à une hausse des prix sur la plupart des versions de la berline compacte de troisième génération sortie il y a quatre ans. On peut donc s'attendre (espérer ?) à ce que le constructeur ne facture pas trop le lifting opéré à mi-carrière.

Aujourd'hui, le prix de la 308 III démarre à partir de 33 400 euros avec la motorisation hybride de 145 chevaux dans la finition de base Style. L'hybride rechargeable, disponible qu'à partir du deuxième niveau de finition Allure, coûte 42 400 euros. Pour les amoureux du diesel, la berline est accessible à partir de 35 900 euros. Enfin, il faut compter un minimum de 42 600 euros, sans la prime "coup de pouce", pour la 308 électrique.