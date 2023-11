Ce bouton vous évite d'être ébloui par les phares la nuit, il va vous changer la vie

Conduire de nuit nécessite une vigilance accrue et peut vite provoquer une certaine fatigue. Mais il existe une astuce simple qui pourrait apporter plus de confort à vos prochains trajets nocturnes.

Quoi de plus gênant que le reflet d'un phare dans son rétroviseur central ? Dans l'obscurité, il est toujours plus difficile pour l'être humain de percevoir les détails et les couleurs. C'est d'autant plus vrai au volant d'une voiture où les images défilent en accéléré. C'est notamment pour cette raison que conduire une fois la nuit tombée demande plus d'attention.

Plus d'attention donc plus de fatigue, surtout qu'un autre facteur vient amplifier le phénomène : la nuit, les lumières éblouissent, celles des lampadaires, des feux de circulation mais essentiellement celles projetées par les autres véhicules. En agglomération, ou sur une route encombrée, il est possible d'être la cible d'une centaine de phares en même temps. Pour le conducteur, concentré sur la route, la lumière qui se reflète dans le miroir fait l'effet d'un flash, pouvant aveugler quelques instants les yeux les plus sensibles.

Les constructeurs automobiles le savent très bien et ont depuis longtemps mis au point une technologie pour améliorer le confort de conduite nocturne. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'un petit levier se trouvait juste sous le rétroviseur intérieur de votre voiture. Mais avez-vous eu la curiosité de tirer dessus ? Si oui, vous avez découvert la fonction jour/nuit du rétroviseur central. En quoi consiste-t-elle ? Le mode jour permet de renvoyer au maximum la lumière du rétroviseur vers les yeux du conducteur. A l'inverse, le mode nuit (une fois le levier tiré) sert à atténuer l'effet éblouissant des phares.

Pour comprendre le procédé, il faut déjà savoir que le rétroviseur central d'une voiture est composé d'un miroir et d'une vitre, à la différence des deux rétros extérieurs constitués uniquement d'un miroir. Et c'est l'orientation du miroir, placé derrière la vitre, qui va permettre de jouer sur l'effet lumineux du rétroviseur. En mode jour, le miroir et la vitre sont parallèles. Les rayons lumineux traversent la vitre, se reflètent dans le miroir et sont renvoyés dans les yeux du conducteur.

Quand le levier est tiré, la position du miroir change. Il est alors orienté vers le haut et renvoie la plus grande partie des faisceaux lumineux vers le plafond de l'habitacle de votre véhicule. La vitre ne reflète pour sa part que l'équivalent de 10 % de la lumière reçue, ce qui réduit considérablement son intensité. Le conducteur peut alors regarder la route sans être ébloui par les phares des voitures de derrière. Vous n'aurez plus de raison, ni d'excuses, pour ne pas prendre votre voiture une fois la nuit tombée.