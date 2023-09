Les garagistes recommandent de ne jamais remplir le réservoir d'essence à ras bord - votre sécurité est en jeu

En plus d'être inutile, cette pratique n'est pas sans risques.

A la pompe à essence, il y a les anxieux (nombreux) qui scrutent inquiets le montant qui s'affiche, ceux qui cherchent le compte rond absolument et les acharnés de la gachette qui, pour rien au monde, ne laisseraient la moindre goutte s'échapper du réservoir. La pratique est tentante, surtout avec la flambée des prix des carburants, de ne pas laisser une goutte de carburant et ainsi espérer "gratter" quelques kilomètres d'autonomie supplémentaire.

C'est pourtant une grave erreur, qui peut avoir des conséquences sur l'état de votre voiture, sur votre sécurité et celle des autres usagers. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les pompes à essence sont équipés d'un fameux système de blocage, le "clic" caractéristique que vous entendez une fois le réservoir plein. Il est tout à fait possible d'appuyer de nouveau sur la gâchette (jusqu'à un nouveau clic et ainsi de suite), mais vous devez savoir que tout le liquide ajouté après le premier "clic" du pistolet servira davantage à arroser la chaussée qu'à alimenter le moteur de votre voiture.

Vouloir forcer ce système n'est pas sans risques. "Après le clic, il faut arrêter de remplir pour avoir une zone tampon et éviter que ça déborde", souligne le responsable d'un atelier Norauto près de Rennes, interrogé par Ouest-France. Les risques ne sont pas anodins, souligne l'expert, puisque le carburant en trop peut se déverser sur la chaussée, notamment dans les virages." Le saviez-vous ? Votre véhicule est d'ailleurs équipé d'un système de vide de carburant. "L'excédent de carburant est évacué via une goulotte, située sous le bouchon de remplissage, au-dessus de la roue arrière, et peut donc se déverser sur cette roue", explique ce même expert.

Imaginez alors le carburant couler sur la roue. Outre un nettoyage à grandes eaux, vous risquez bien un accident car l'adhérence sera alors bien plus précaire. Le précieux carburant finira enfin sur la chaussée, la rendant immédiatement glissante. Le danger peut alors être important, notamment pour les deux roues. Ne pas remplir à ras bord coûte que coûte est donc avant tout "une question de sécurité routière", martèle le garagiste Norauto. Vous risquez sans le vouloir de mettre en danger la vie d'autrui. Ni source d'économie (au contraire !) et dangereux, remplir son réservoir jusqu'à l'excès ne présente absolument aucun intérêt. Pensez-y la prochaine fois que vous vous rendrez à la pompe !