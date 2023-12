Ce petit oubli avant de sortir de voiture peut vous coûter cher, cela abîme une pièce essentielle

Cette mauvaise habitude qu'ont de nombreux automobilistes au moment de couper le moteur de leur voiture peut avoir de grosses conséquences, surtout pour leur porte-feuille.

La durée de vie de nombreuses pièces automobiles peut varier en fonction du modèle, de la marque, de l'utilisation quotidienne ou non du véhicule mais aussi de vos petites habitudes au volant... Et il y en a une, particulièrement mauvaise, qui contribue à réduire la longévité d'une pièce bien connue : la batterie. Particulièrement redoutée à l'approche de l'hiver, la panne de batterie peut arriver bien plus tôt qu'on ne le croit.

Si vous voulez éviter une usure prématurée et un changement qui peut coûter cher avec une facture entre 50 et 150 euros, sans compter la main d'œuvre en garage (susceptible de multiplier le prix par trois), mieux vaut faire attention ! La petite astuce à retenir est de bien vérifier votre véhicule avant de couper le contact. Quand vous arrivez à destination, avant de se garer ou juste après, veillez à toujours relever les vitres avant de couper le moteur de votre véhicule.

Cela vous paraît anecdotique ? Pas tant que ça si vous l'on songez sérieusement au fonctionnement réel de votre voiture. La batterie est indispensable puisque c'est elle qui fournit l'énergie électrique nécessaire pour la faire démarrer. Une fois déchargée, le véhicule ne peut plus se mettre en marche par lui-même. Lorsque la voiture est en marche, c'est l'alternateur, une pièce qui transforme la puissance mécanique en courant électrique, qui contribue à alimenter tout le système électrique. Il permet notamment à de nombreux accessoires de la voiture de fonctionner, parmi lesquels les vitres, la radio et l'éclairage.

En revanche, quand le moteur est arrêté, c'est la batterie qui prend le relais. Donc à chaque fois que vous relevez les vitres de votre voiture après avoir coupé le moteur, la batterie est sollicitée pour faire fonctionner le système. Elle perd donc en charge, et bien qu'elle se rechargera en roulant lors du prochain trajet, cela accélère sensiblement son usure.

Il en va de même pour les feux. Avant d'éteindre le moteur, il est recommandé d'éteindre vos phares. Si vous les laissez allumés uniquement avec le contact activé (donc après avoir coupé le moteur), la batterie va être sollicitée exactement de la même façon que lorsqu'elle fournit de l'énergie électrique pour relever les vitres. Si cela arrive exceptionnellement, cela sera sans conséquences. Mais si avant de quitter votre véhicule vous coupez toujours le moteur avant de remonter les vitres et d'éteindre les phares, alors la batterie aura une durée de vie bien plus courte. Ce qui ne sera pas sans conséquences sur votre portefeuille...