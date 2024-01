Dans le sud de la France, des automobilistes reçoivent des amendes par milliers - le maire obligé d'intervenir

De nombreux habitants des Alpes-Maritimes sont inondés de contraventions pour des excès de vitesse commis de l'autre côté de la frontière, en Italie.

Les habitants de la vallée de la Roya, située des deux côtés de la frontière franco-italienne, ont reçu une bien mauvaise nouvelle juste avant les fêtes de fin d'année et le début de cette année 2024. Et pour cause, dans ces petits villages situés à l'est du département des Alpes-Maritimes, beaucoup ont reçu de bien mauvaises nouvelles dans leurs boîtes aux lettres. Des contraventions par milliers pleuvent sur les habitants de ces petites communes selon des informations de France Bleu. Tous sont sommés de payer des amendes pour la même raison : des excès de vitesse commis non loin de là, mais du côté de l'Italie.

C'est que, début 2023, deux nouveaux radars ont été installés sur le territoire de Vintimille, ville de Ligurie mondialement connue, notamment pour son célèbre marché. Sur la route SS20, entre Porro et Truoco, un radar n'arrête pas de flasher sur une portion de route où la vitesse est limitée à 50 km/h. Problème, pour les Français frontaliers habitués à emprunter cet itinéraire, certains pour se rendre sur leur lieu de travail, jamais ils n'ont reçu aucune contravention. Jusqu'à ce qu'elles arrivent toutes d'un coup en cette fin d'année.

D'ailleurs, aucun automobiliste de la vallée de la Roya ne conteste les faits, mais plutôt le délai interminable entre la date de l'infraction et la réception du procès-verbal. Une habitante de Tende, une des communes frontalières de l'Italie, a même créé une page Facebook et une association pour alerter sur ce dysfonctionnement administratif. "J'ai reçu un PV de 210 euros à régler dans les cinq jours pour une infraction commise le 9 juillet 2023, peste dans des propos relayés sur le site internet de France Bleu cette infirmière habituée à emprunter la SS20. Dans le village on ne parle que de ça ! Je ne connais pas une personne qui n'a pas reçu d'amende à part ceux qui n'ont pas de voitures."

Pour certains, l'addition est très salée puisque les contraventions s'additionnent, sans compter que les amendes pour excès de vitesse sont plus élevées en Italie qu'en France. La somme réclamée monte jusqu'à 3 000 euros pour ceux qui ont le plus été flashés. Et les habitants vivent désormais avec la peur de recevoir de nouvelles contraventions. Face à l'agacement de ses administrés, le maire de Breil-sur-Roya, un petit bourg peuplé d'à peine plus de 2 000 habitants, a écrit à son homologue de Vintimille pour lui demander de trouver une solution.