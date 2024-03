Tous les automobilistes vont devoir perdre cette habitude dans quelques jours, voici la date à retenir

Ce geste que font tous les automobilistes au moins une fois par an est voué à disparaître dans les prochains jours.

Les nouveautés se succèdent dans le monde de l'automobile, et pas seulement en matière de modèles de voitures. L'évolution vers le tout numérique va changer les habitudes de nombreux automobilistes à court et moyen terme. Depuis le 14 février 2024, les détenteurs du permis de conduire ont la possibilité de dématérialiser leur bout de papier rose voué à complètement disparaître en 2033. La carte grise va prochainement suivre la même voie. Et on sait depuis quelques mois que le certificat d'assurance ne sera lui aussi bientôt plus physique, ce qui ne va pas manquer de bouleverser la routine de millions d'automobilistes.

Tous les ans, quelques jours avant le renouvellement annuel du contrat d'assurance, chaque conducteur reçoit par courrier son certificat et son attestation d'assurance. La petite vignette (le certificat) est à détacher pour l'apposer sur le pare-brise du véhicule. Jadis de forme hexagonale, aujourd'hui carré, ce macaron permet aux forces de l'ordre de contrôler en un coup d'œil la validité du contrat. On y trouve dessus le nom de la société d'assurance, le numéro du contrat et la période qu'il couvre. Plus grande, l'attestation, souvent destinée à dormir dans la boîte à gants, regroupe également les principales informations du contrat, notamment sa date de validité et le nom du modèle du véhicule assuré.

Mais dans quelques jours, plus personne ne récupérera son assurance auto dans sa boîte aux lettres. Ne soyez pas surpris, cela ne voudra pas dire que votre compagnie d'assurance vous a oublié. La dématérialisation de la vignette verte approche à grands pas puisqu'elle sera effective le 1er avril 2024. A partir de cette date, la preuve qu'un véhicule bénéficie d'une assurance sera apportée par la consultation du Fichier des Véhicules Assurés (FVA), lequel va compiler l'ensemble des contrats d'assurance automobile du territoire français. C'est à l'aide de ce fichier que les forces de l'ordre pourront effectuer leurs contrôles.

Cette réforme a été adoptée pour simplifier la vie administrative des Français ainsi que celle des assureurs automobiles. Ces derniers dépensaient en moyenne 60 millions d'euros chaque année pour imprimer un peu plus de 50 millions de documents destinés à leurs clients. La France ne fait que suivre un mouvement déjà institué dans de nombreux pays européens. Cette dématérialisation devrait permettre à certains automobilistes, peut-être les plus têtes en l'air, d'éviter de se faire verbaliser pour avoir oublié de changer leur vignette sur le pare-brise de leur voiture ou d'avoir "égaré" leur attestation. Ce défaut de présentation est passible pendant encore quelques jours d'une amende de 35 euros.