De très gros trous sur plein de routes, les vols de cet objet mettent les automobilistes en danger

Ce phénomène nouveau découvert en France peut provoquer de graves accidents de la route.

Les dangers sur la route sont nombreux. Chaussées glissantes en raison des conditions climatiques, routes en mauvais état, conduite imprudente de certains usagers, ennuis mécaniques sérieux, perte de concentration, somnolence...les causes menant à des accidents parfois très graves sont multiples. Il n'y a vraiment pas besoin d'en rajouter quand on sait que près de 3 400 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation en France en 2023. Malheureusement, certains individus mal intentionnés n'en ont que faire et sont prêts à tout quitte à provoquer des drames.

Car un nouveau fléau menace la sécurité des automobilistes. Depuis quelques temps, des réseaux de malfaiteurs sévissent sur les routes de France. Professionnels du car-jacking ? Pas du tout. Ces voyous ne s'en prennent pas directement aux conducteurs mais plutôt aux...routes. Et oui, après les câbles électriques, voilà que se multiplient les vols de plaques d'égout. Si cela ressemble à des objets sans valeur pour tout un chacun, les malfrats y trouvent leur compte en dérobant un maximum de ces plaques en fonte – d'une trentaine de kilos chacune – lesquelles sont ensuite revendues et fondues. Un butin qui coûte cher aux municipalités puisque le prix d'une plaque d'égout est estimé à près de 500 euros.

Le problème, c'est qu'en plus de ne pas pouvoir faire grand-chose contre ces vols – il est interdit pour une question d'entretien de sceller ces plaques qui du coup peuvent être soulevées à la main en quelques secondes -, il n'est pas évident pour les villes de les remplacer immédiatement. Résultat : les rues se retrouvent pleines de trous et deviennent très dangereuses pour la conduite. Une voiture qui roule dans un trou de la taille d'une plaque d'égout a de grandes chances de casser sa roue, d'endommager sa direction et de finir sa course dans le décor. Mais cela peut être encore plus grave pour un deux-roues, que ce soit une moto, un scooter et même un vélo, pour qui le risque d'être projeté au sol est grand avec les blessures physiques qui en découlent.

Très répandus en Espagne, les vols de plaques d'égout ont depuis un moment franchi les Pyrénées, notamment dans le Nord de la France où de nombreux cas ont été constatés. Comme si la liste des choses à faire lorsque l'on est au volant n'était déjà pas assez longue pour la sécurité de tous, désormais les automobilistes vont aussi devoir vérifier s'il n'y a pas de trous sous leurs roues...