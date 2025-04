Ces 3 nouveaux panneaux arrivent sur nos routes : gare à l'amende salée si vous ne les respectez pas

Les routes françaises se sont enrichies de trois nouveaux panneaux depuis le 9 avril, les automobilistes qui ne les respecteront pas devront payer une amende salée.

Si vous faites partie des 40 millions d'automobilistes qui circulent en France, vous croiserez bientôt de nouveaux panneaux de signalisation au volant de votre véhicule. Trois viennent d'intégrer le Code de la route suite à un arrêté du ministère des Transports, publié le 9 avril au Journal officiel. Expérimentés depuis trois ans sur les voies rapides du réseau VINCI, ils ont convaincu la Sécurité routière de les déployer partout en France pour sensibiliser les conducteurs sur la règle du corridor de sécurité, entrée en vigueur en 2018, mais encore beaucoup trop méconnue.

Cette règle est une obligation qui impose aux conducteurs de changer de voie ou de ralentir lorsqu'un véhicule est à l'arrêt ou en intervention sur le bord de la route, par exemple une dépanneuse, un véhicule de secours, de police, ou même une voiture en panne avec ses feux de détresse activés. Les trois nouveaux panneaux décrivent les trois étapes à suivre pour respecter le corridor de sécurité : ralentir, s'éloigner et changer de voie si possible.

© VINCI Autoroutes

Ces panneaux, indissociables et espacés de 300 mètres, représentent tous une voiture qui roule sur une voie avec, devant elle sur la droite, un véhicule d'intervention arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Sur le premier, l'inscription "Ralentissez !" indique au conducteur qu'il est urgent de freiner.

Sur le deuxième, une flèche orientée vers la gauche surplombe un "Changez de voie !" qui doit inciter le conducteur à se déporter sur la voie de gauche si la circulation le permet. Enfin, sur le troisième, celui placé le plus près de la bande d'arrêt d'urgence, la voiture n'est plus sur la voie la plus à droite, mais sur celle d'à côté, et on peut lire sur le panneau "Respectez le corridor de sécurité".

Ne pas respecter cette règle est passible en France d'une amende de 135 euros et du retrait d'un point sur le permis de conduire. Le déploiement de ces nouveaux panneaux de signalisation devrait pousser les automobilistes à se montrer plus prudents lorsqu'ils arriveront à proximité d'une voiture en panne ou d'un véhicule en intervention.

VINCI, le premier concessionnaire autoroutier français avec près de 5000 kilomètres de routes, rappelait dernièrement qu'un véhicule d'intervention est percuté chaque semaine sur leur réseau. Avec parfois des conséquences dramatiques.