Bouchons du lundi de Pâques : voici incontestablement le pire moment pour rentrer de votre week-end prolongé

Il y aura du monde sur les routes ce lundi férié, avec un pic de trafic que les automobilistes feraient bien d'éviter pour ne pas passer beaucoup de temps dans les embouteillages.

C'est le premier d'une longue série. En moins de deux mois, les Français vont pouvoir profiter de cinq week-ends prolongés en posant un minimum de jours de vacances. Celui de Pâques, ce week-end, ouvre le bal avant les possibles ponts du 1er puis celui du 8 mai, du jeudi de l'Ascension (le 29 mai) et du lundi de Pentecôte (le 9 juin). Une période idéale pour partir quelques jours se changer les idées, à la mer, à la campagne, pour rendre visite à de la famille, ou profiter d'une résidence secondaire.

Comme les prévisions le laissaient entendre, les routes ont été prises d'assaut vendredi après-midi, notamment sur les autoroutes A13 entre Paris et Caen, A1 entre Paris et Lille, A7 entre Lyon et Marseille et A63 entre Bordeaux et Bayonne. Surtout que cette année, le week-end de Pâques tombe pendant les vacances scolaires, qui plus est à une période où toutes les zones académiques sont concernées ! Toutefois, les départs pour ce week-end de trois jours - ou en vacances - ont pu s'étaler sur deux jours, comme l'avait indiqué Bison Futé, qui annonçait aussi des difficultés de circulation samedi.

© Marie - stock.adobe.com

C'est donc la journée de lundi qui va poser le plus de problèmes aux très nombreux automobilistes qui vont devoir rentrer chez eux. Les retours de ce week-end de trois jours vont se concentrer sur celle seule journée fériée, classée rouge dans le quart nord-ouest du pays. Si vous avez prévu de revenir sur l'Île-de-France, notamment depuis la Normandie ou la côte atlantique, évitez autant que possible de prendre la route en début d'après-midi.

L'Autoroute de Normandie, désormais intégralement en flux libre dans les deux sens de circulation, sera très encombrée entre 15h et 19h. Les retours sur la région parisienne, via l'A10, depuis Poitiers et Orléans, seront également perturbés par de forts ralentissements.

La situation pourrait perdurer dans la soirée sur plusieurs autoroutes car de nombreuses familles voudront profiter le plus possible de leur week-end de trois jours. C'est pourtant en le raccourcissant un peu, en prenant la route tôt lundi matin ou au plus tard avant l'heure du déjeuner, que vous passerez moins de temps dans votre voiture.

Les créneaux à éviter dans le sens des retours :