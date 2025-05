Méfiez-vous si vous prenez ces autoroutes : de nouvelles limitations de vitesse s'appliquent depuis le 1er mai, elles vont durer tout l'été

De nouvelles limitations de vitesse sont entrées en vigueur depuis le 1er mai sur certains tronçons d'autoroute. La faute à...la chaleur !

Tout le monde, ou presque, a apprécié la hausse des températures depuis la fin du mois d'avril. Mais les effets de la chaleur n'ont pas que du bon. Et notamment pour l'état des routes. Lors des fortes chaleurs, le revêtement de nos routes peut très vite se dégrader, surtout quand il est en béton. Très sensibles à la chaleur, les dalles de béton ont tendance à se soulever et à provoquer l'éclatement de la surface du sol. Ces dégradations ont évidemment des conséquences sur la dangerosité des routes, et plus particulièrement celle des autoroutes sur lesquelles les véhicules roulent à grande vitesse.

Par sécurité, il est déjà arrivé que la France applique des mesures temporaires pour réduire la vitesse, souvent de façon localisée, lors des périodes de canicules. Cela peut durer quelques jours avant de repasser aux limitations habituelles. L'Allemagne, dont le climat est très proche du notre, fonctionne différemment. Même si environ deux-tiers des autoroutes ne sont pas soumises à des limitations de vitesse, les autorités peuvent en imposer sur certains tronçons pour une période prolongée. C'est le cas depuis le 1er mai sur les autoroutes A3, A92 et A93, situées plutôt dans le centre et à l'est du pays.

© 123RF

Les automobilistes qui empruntent certaines sections de ces autoroutes doivent désormais respecter une vitesse maximale de 120 km/h. Les restrictions sont indiquées par des panneaux installés le long des itinéraires concernés. Elles sont encore plus importantes pour les motards, davantage vulnérables à la détérioration des routes, et pour les conducteurs de véhicules dont le poids dépasse les 3,5 tonnes. Il est interdit pour eux de dépasser les 80 km/h sous peine de se faire verbaliser.

Les tronçons d'autoroutes concernés n'ont pas été choisi aux hasard : ils sont particulièrement vulnérables aux dommages causés par la chaleur en raison de leur âge, de leur état et du volume de trafic élevé. Ces mesures entrées en vigueur il y a quelques jours vont s'appliquer jusqu'au mois de septembre. Les automobilistes vont devoir respecter les nouvelles limitations de vitesse pendant tout l'été, peu importe qu'il fasse chaud ou non.

En plus des panneaux de signalisation, des radars de vitesse seront là pour leur rappeler. Avec à la clé des amendes salées, pouvant aller de 20 euros pour un excès de vitesse inférieur à 10 km/h à 700 euros pour un dépassement de plus de 70 km/h.