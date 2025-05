"Tout le monde déteste ça" : cette technologie présente sur toutes les voitures va-t-elle bientôt disparaître ?

Une fonction utilisée quotidiennement par des millions d'automobilistes pourrait bientôt être supprimée sur de nombreuses voitures.

Vous l'utilisez sans doute tous les jours si vous avez une voiture datée de moins de dix ou quinze ans. La fonction Start&Stop, disponible de série sur tous les nouveaux modèles, est aujourd'hui entrée dans les mœurs des automobilistes. Elle permet de couper automatiquement le moteur de votre véhicule dès qu'il se retrouve à l'arrêt, à un feu rouge par exemple, et de redémarrer grâce à une simple pression sur la pédale d'embrayage. Les constructeurs vantent la dimension écologique de ce système qui réduit la consommation de carburant et les émissions de CO₂.

Les automobilistes sont plus partagés. Certains n'apprécient vraiment pas que le moteur de leur voiture se coupe à chaque arrêt et préfèrent le désactiver, le plus souvent facilement en appuyant sur un petit bouton.

Aux Etats-Unis, où sont produits près de 2 millions de véhicules neufs chaque année, la fonction Start&Stop a un autre ennemi. Il s'agit du nouveau directeur de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Nommé par le président Donald Trump en janvier, Lee Zeldin est un conservateur parti depuis quelques mois en croisade contre les politiques gouvernementales menées par la précédente administration Biden. L'industrie automobile américaine se retrouve aujourd'hui dans son viseur.

© 123RF

Conforté par certaines critiques à l'encontre de la technologie Start&Stop lues ci et là sur les réseaux sociaux, Lee Zeldin a menacé au début du mois de mai de la faire purement et simplement disparaître. C'est sur X que le responsable de l'EPA a tiré à boulets rouges sur la fonction récente qui coupe automatiquement le moteur des voitures dans certaines conditions de circulation. "Concernant la Technologie start/stop : votre voiture s'arrête à chaque feu rouge pour que les entreprises remportent un trophée de participation climatique, a-t-il pianoté sur le réseau social appartenant à Elon Musk, un autre proche de Donald Trump. L'EPA l'a approuvée, mais tout le monde la déteste, alors on y remédie."

La fin du système Start&Stop sur le marché de l'automobile américain serait un symbole fort du nouveau virage pris par la politique environnementale de l'administration Trump. Pour plusieurs dizaines de millions d'automobilistes, si cette menace était mise à exécution - ce qui pourrait prendre plusieurs années -, il s'agirait pour eux d'une nouvelle habitude de conduite à prendre.