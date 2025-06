A quoi sert la flèche sous ce panneau ? Ceux qui le savent évitent les PV

De nombreux automobilistes ignorent la signification des flèches sous les panneaux d'interdiction de stationnement et récoltent des amendes salées.

Si vous conduisez – et même si ce n'est pas le cas -, vous avez certainement déjà vu des panneaux interdisant le stationnement dans certaines rues. Leur forme est ronde, de couleur bleu et rouge, et ils sont barrés d'un trait rouge tracé dans la diagonale. Si deux traits rouges forment une croix à l'intérieur du panneau cela indique que le stationnement mais aussi l'arrêt sont prohibés. Mais de temps en temps ces panneaux sont accompagnés d'une flèche pointant vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Il existe même parfois des double flèches : haut-bas et droite-gauche.

Pour de nombreux automobilistes, leur signification demeure assez mystérieuse. Pourtant ces flèches sont très importantes pour comprendre les règles de stationnement du quartier dans lequel vous circulez et donc pour éviter de récolter une éventuelle contravention voire l'enlèvement de votre véhicule. Pourquoi existe-t-il tant de variantes pour un seul panneau ? Tout simplement parce que ces flèches, très souvent ajoutées sur un petit panonceau fixé sous le panneau principal, sont là pour indiquer où commence et ou se termine les zones d'interdiction de stationner.

© 123RF

Une flèche pointant vers le haut signifie que vous allez entrer dans une rue où le stationnement voire l'arrêt est interdit. Une flèche vers le bas indique que vous roulez déjà dans cette zone et que le stationnement (arrêt) est interdit jusqu'au panneau. Le principe est le même lorsque les flèches pointent sur les côtés. Vers la droite, vous ne pourrez pas garer votre véhicule si vous tournez à droite, idem pour la gauche. Enfin, certains panneaux sont flanqués de deux flèches. Quand les flèches indiquent le haut et le bas, le stationnement est interdit devant et derrière vous. Et si si vous faites face à une double flèche droite-gauche, alors l'interdiction vaudra pour les deux côtés de la rue.

Compte-tenu des sanctions énoncées par le Code de la route concernant le stationnement interdit, mieux vaut savoir la signification de ces petites flèches. En France, selon la gravité de l'infraction (stationnement abusif, gênant, très gênant…), le montant de l'amende peut varier entre 35 et 135 euros. "Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe", précise le Code de la route avant de donner des détails sur les stationnements gênants ou très gênants.

Votre voiture peut même être mise en fourrière si elle est garée dans une rue où des travaux sont en cours, ce qui engendre des frais bien plus élevés et souvent plusieurs heures de perdues pour pouvoir la récupérer. "Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3", est ainsi stipulé dans notre Code de la route.