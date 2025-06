A 2 ans, cet enfant lit des livres entiers : voici ce que ses parents ont fait

Joseph Harris-Birtill est un enfant au QI très élevé. Il a développé des capacités impressionnantes comme savoir lire bien avant d'entrer à l'école.

Les enfants n'évoluent pas tous au même rythme. Certains parviennent à développer des compétences de manière précoce. Dans le cas de Joseph Harris-Birtill, né en novembre 2021, on pourrait même parler d'enfant prodige. A 2 ans, il lisait déjà des livres en entier, une capacité que les enfants n'acquièrent que vers 6 ou 7 ans. Les premiers signes de ses aptitudes hors-norme sont apparus très tôt et spontanément : dès ses sept mois, il avait prononcé ses premiers mots, alors qu'en moyenne cela se produit plutôt autour de douze mois.

"Il a lu son premier livre à voix haute d'un bout à l'autre à un an et trois quarts. A deux ans et quart, il lisait couramment à voix haute pendant dix minutes d'affilée, pouvait compter jusqu'à dix dans cinq langues et pouvait compter, même à l'envers, jusqu'à bien plus de cent", a détaillé sa mère pour le Guinness World Records. Ses parents sont tous les deux dans le milieu universitaire : ils sont maitres de conférence.

Comment gérer un tel potentiel ? Les parents de Joseph craignaient de ne pas trouver un système éducatif adapté. Ils ont alors décidé de contacter la branche britannique du Mensa afin d'être accompagnés par cette organisation fournissant des ressources pour les enfants à haut potentiel. Après avoir validé les tests à 2 ans et 182 jours, il est devenu le plus jeune membre de l'organisation qui regroupe les 2% des individus les plus intelligents de la population. Cela équivaudrait à un QI d'au moins 132, sachant que la moyenne est située entre 90 et 109.

Aujourd'hui, grâce à l'initiative de ses parents, l'enfant développe dans son école spécialisée d'autres compétences comme l'apprentissage du code morse et de l'alphabet grec. Il s'intéresse aussi au tableau périodique des éléments chimiques et s'exerce au piano. "Il aime les défis et est vraiment exalté par la complexité, qu'il s'agisse d'apprendre les échecs ou de se plonger dans de nouveaux mots et concepts qu'il n'a jamais rencontrés auparavant", a raconté sa mère. Cela ne l'empêche pas pour autant de s'amuser avec des jouets. Selon ses parents, Joseph n'a pas encore vraiment conscience qu'il a bien plus de capacités que les autres enfants de son âge.

Ses parents sont ravis de leur choix, déplorant le manque de structures adaptées à des enfants comme Joseph. "On pense souvent à tort que tout est facile pour les enfants surdoués. Pourtant, chacun a besoin d'une stimulation et d'une compréhension appropriées tout au long de sa vie, et les élèves les plus doués peuvent malheureusement voir leurs talents uniques ternis par la pression de devoir s'intégrer dans des environnements qui n'ont tout simplement pas été conçus pour eux", a expliqué sa mère.