Des routes toutes blanches en été : ce phénomène surprend les automobilistes

De nombreux automobilistes s'étonnent depuis quelques semaines de rouler sur des routes blanches. Un phénomène qui intrigue à cette saison.

Avez-vous déjà remarqué en conduisant que les routes pouvaient changer de couleur ? Depuis quelques semaines, de nombreux automobilistes sont surpris de poser les roues de leurs véhicules sur des routes blanches. Le bitume, sensé être noir, devient presque immaculé. Ce n'est évidemment pas habituel sauf en plein hiver, essentiellement dans les massifs montagneux, où il n'est pas rare qu'un épais manteau de neige recouvre le sol. Beaucoup se questionnent mais n'ont pas la réponse. Alors, pourquoi nos routes sont-elles devenues blanches dans certaines régions de France ?

Ce phénomène n'est pas naturel mais est directement lié au climat. Il n'a pas pu vous échapper que plusieurs grosses vagues de chaleur ont déferlé sur la France depuis le début du mois de juin. Les températures caniculaires, parfois proches des 40 degrés, ont des conséquences sur l'état des routes sur lesquelles on circule. Quand le soleil tape fort, le bitume chauffe et se ramollit, créant des plaques gluantes qui peuvent endommager la chaussée et coller aux pneus des voitures et des motos, ce qui diminue leur adhérence. Pour lutter contre ce problème saisonnier, plusieurs départements, notamment de l'ouest de la France, œuvrent en amont grâce à une recette étrange.

© 123RF

Cette solution préventive consiste à verser sur les routes du lait de chaux, un mélange de chaux éteinte et d'eau. Ce liquide blanc est déposé sur les zones de bitume les plus sensibles. Sa couleur lui permet de réfléchir une bonne partie du rayonnement solaire et d'abaisser la température de la chaussée d'environ 10 à 15 degrés par rapport à une route non traitée. C'est ce qui explique ces étranges rubans blanchâtres qui s'étendent sur nos routes lors des pics de chaleur.

Cette solution a progressivement remplacé le dépôt de gravillons sur les routes pour absorber le bitume fondu, une technique assez dangereuse en raison de la perte d'adhérence qu'elle peut provoquer. En déposant du lait de chaux sur la route, le bitume peut rester protégé environ une semaine sous cette pellicule protectrice à condition qu'il ne pleuve pas. L'opération est donc à reproduire plusieurs fois au cours de l'été s'il fait très chaud.

Le lait de chaux prévient donc la déformation du bitume et apporte plus de sécurité aux automobilistes. Seul inconvénient, des projections blanches peuvent venir salir la carrosserie de leurs voitures, notamment les bas de caisse. Des traces qui partent toutefois facilement en appliquant dessus un mélange d'eau et de vinaigre blanc.