135 euros pour avoir filmé un accident – l'amende salée qui guette des millions de Français cet été

De nombreux automobilistes ne se rendent pas compte qu'ils risquent une grosse amende lorsqu'ils prennent une photo ou filment un accident sur la route.

La curiosité est un vilain défaut qui mène souvent à des embouteillages sur la route. Vous avez sans doute déjà constaté que certains bouchons se formaient parfois à cause d'un accident qui s'est pourtant produit sur la voie d'en face. Alors que la route n'est absolument pas bloquée devant vous, les véhicules se retrouvent pare-chocs contre pare-chocs. L'explication est simple : de nombreux conducteurs curieux ralentissent fortement pour observer la scène - surtout lorsque des véhicules de secours sont déjà sur place -, ce qui peut très vite provoquer un interminable embouteillage.

Depuis l'avènement des smartphones, un autre facteur est venu accentuer ce phénomène. A une époque où la prise de photos et de vidéos pour tout et rien est devenue frénétique, certains automobilistes ont envie d'immortaliser la scène et dégainent leur téléphone portable aussitôt arrivés sur les lieux de l'accident. Un voyeurisme quelque peu morbide en pareilles circonstances qui peut d'ailleurs coûter assez cher à tous ces paparazzi en herbe.

© 123RF

L'histoire l'a encore montré au début du mois de juin dans la Drôme, où plus d'une centaine d'automobilistes – 109 exactement selon nos confrères de Ouest-France - ont reçu une amende après avoir photographié ou filmé un camion qui s'était couché sur la chaussée. Est-ce qu'une loi interdit en France de prendre sans autorisation un cliché de personnes possiblement blessées ? Absolument pas tant que ces photos ou vidéos ne sont pas publiées sans autorisations, sur des réseaux sociaux par exemple, pour des questions légitimes de droits à l'image.

Mais il est en revanche strictement interdit pour un conducteur de prendre une photo ou de filmer en conduisant, même s'il est au ralenti voire même arrêté dans un embouteillage ! L'utilisation d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est en effet sanctionné par l'article R412-6-1 du Code de la route. Cette infraction est passible d'une amende forfaitaire de 135 euros et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire.

Le plus souvent, les fautifs ne sont pas arrêtés sur le coup mais verbalisés "à la volée" par les forces de l'ordre qui relèvent leur numéro de plaque d'immatriculation. Ce n'est donc que quelques jours plus tard qu'ils reçoivent une contravention dans leur boîtes aux lettres et réalisent qu'ils se sont fait épingler. Vous savez ce qu'il vous reste à faire – ou surtout ne pas faire – sur la route cet été pour ne pas avoir une mauvaise nouvelle à votre retour de vacances.