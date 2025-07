Gare à l'amende surprise, une valise mal rangée avant de partir en vacances peut coûter cher

Le Code de la route punit les automobilistes qui négligent le rangement de leurs bagages avant de partir en vacances.

Le chargement d'une voiture avant un départ en vacances s'apparente parfois à un véritable casse-tête. Si les dimensions des coffres se sont agrandies en même temps que celles des véhicules modernes, il semblerait que les voyageurs aiment profiter du moindre centimètre d'espace pour emmener le plus d'affaires possibles avec eux.

Il faut donc souvent jouer à Tetris pour réussir à faire rentrer à la fois les valises, le sac de plage, la glacière, le parasol et tout ce dont nous avons besoin pour se sentir en vacances comme à la maison. Mais parfois le coffre ne suffit plus et, à défaut de remorque, beaucoup de vacanciers se servent de la place qu'il reste sur la banquette arrière ou sur la lunette pour caser leurs derniers bagages.

Mais ce chargement peut être dangereux s'il n'est pas sécurisé. En cas de freinage brusque de la part du conducteur ou lors d'un accident, les objets déposés sur la banquette peuvent se transformer en véritables projectiles. Une valise ou un sac posé négligemment à l'arrière, par exemple entre les deux passagers, peut blesser les occupants du véhicule. C'est pourquoi le Code de la route impose que tout objet transporté dans l'habitacle soit bien arrimé, c'est à dire qu'il soit attaché ou calé solidement.

Ne pas respecter cette règle peut vous exposer à une contravention. Les forces de l'ordre ont la possibilité de vous verbaliser si une valise n'est pas correctement fixée. L'amende est de 35 euros, mais dans certains cas les policiers peuvent même décider d'immobiliser le véhicule si le danger est jugé trop important. Ce genre de mauvaise surprise peut très vite gâcher la joie d'un départ en vacances.

Pour voyager en toute sécurité, il est conseillé de mettre toutes les valises et les gros sacs dans le coffre de votre voiture ou, si ce n'est pas possible, de les attacher avec la ceinture de sécurité ou un filet spécial. A défaut, il vaut mieux les mettre au sol en les coinçant entre l'arrière des sièges avant et la banquette, ce qui permet de faire barrage en cas de gros freinage. Ce n'est pas idéal pour l'espace aux jambes mais cette solution évite que le bagage se transforme en projectile et passe mieux en cas de contrôle inopiné de la police.