Bison futé : un samedi noir de 9h à minuit sur les routes de ces régions

La circulation sera particulièrement difficile dans le sens des retours ce week-end. C'est ce samedi 23 août que les automobilistes rencontreront le plus de difficultés.

Ce week-end du 23 août, les retours sont nombreux. A une semaine de la rentrée scolaire, beaucoup de Français rentrent de vacances. Bison futé prévoit un trafic important tout le week-end. Dès vendredi, la journée a été classée orange dans le sens des retours et rouge dans un large quart sud-ouest, notamment sur les autoroutes A63 et A10. C'est cependant ce samedi que la situation se complique davantage sur les routes. La journée est classée rouge dans le sens des retours.

Une région sera particulièrement difficile à traverser : le sud-est. Les axes de l'arc méditerranéen sont classés noirs, soit une circulation "extrêmement difficile". Une très forte fréquentation est ainsi attendue sur l'A7, l'A8, l'A9 et l'A61. Les bouchons pourront aussi être nombreux sur les routes de la côte atlantique (A63, A10, A87, A11) et dans le centre (A75, A71, A20). L'après-midi, la circulation ralentit encore davantage aux portes de Paris pour accéder au boulevard périphérique et sur les rocades. Les perturbations sont prévues pour toute la journée, du début de matinée au début, voire même fin de soirée pour les secteurs les plus encombrés.

© Bison futé

Les horaires à éviter

Bison Futé conseille alors de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France seulement avant 10h ou après minuit, la circulation dense pouvant perdurer tard dans la soirée. Pour la journée de samedi, il faut dans l'idéal éviter aussi :

l'A11, entre Angers et Le Mans, de 10h à 19 h et entre Le Mans et Paris, de 11h à 17h

l'A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 14h à 17h

l'A9, entre l'Espagne et Narbonne, de 11h à 16h, entre Narbonne et Nîmes, de 12h à 16h et entre Nîmes et Orange, de 15h à 18h

l'A7, entre Orange et Lyon, de 11h à 22h

l'A75 entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 19h

l'A61, entre Narbonne et Toulouse, de 10h à 17h

Le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l'Italie et la France, de 13h à 18h

l'A43, entre Chambéry et Lyon, de 11h à 14h

Même en partant dimanche, les bouchons seront au rendez-vous, mais ils seront moindres avec une journée classée orange à l'échelle nationale. Les routes venant de la façade méditerranéenne seront toujours chargées comme celles en direction de la région parisienne. Des difficultés de circulation sur les grands axes seront possibles tout au long de l'après-midi. Des congestions sont aussi attendues sur l'A13 du milieu d'après-midi à tard dans la soirée.

Si vous avez la chance de repartir en vacances ou de les démarrer ce week-end, la situation sera bien plus simple. Sur les deux jours, seul le quart sud-est est placé en orange samedi, soit avec quelques difficultés de circulation. Plus de précisions sont disponibles sur le site ou l'application de Bison Futé et vous pouvez rester à l'écoute des informations sur la route, notamment sur 107.7 FM.