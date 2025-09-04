Ce nouveau radar peut détecter les dépassements dangereux – les amendes pleuvent déjà dans ce pays voisin

Ce radar d'un nouveau genre identifie une infraction courante qui échappait jusque-là très souvent aux forces de l'ordre.

Si comme de nombreux Français vous avez utilisé votre voiture pour partir en vacances cet été, vous avez sans doute observé que certains automobilistes prenaient des largesses avec le Code de la route. Les radars ont beau inspiré la crainte, la grande majorité des 4 500 appareils déployés dans l'Hexagone n'ont été conçus que pour traquer les excès de vitesse. Une aubaine pour les chauffards dont les manœuvres dangereuses sur la route ne peuvent être seulement repérées pour le moment par l'œil des policiers et des gendarmes.

Mais la donne pourrait changer. Un nouveau type de radar, récemment déployé sur les routes d'un de nos pays voisins, fait actuellement beaucoup parler de lui. Contrairement aux radars classiques qui mesurent uniquement la vitesse de nos véhicules, celui-ci est capable de repérer une infraction assez répandue : les dépassements interdits. Comment fonctionne-t-il ? Cet appareil utilise à la fois des capteurs intégrés dans la route et une caméra. Lorsqu'une voiture franchit une ligne continue, les capteurs déclenchent immédiatement l'enregistrement vidéo. Les images, d'une quinzaine de secondes environ, servent ensuite de preuve pour sanctionner le conducteur coupable d'avoir effectué un dépassement dans une zone où ce n'est pas autorisé.

Pas encore arrivé en France, ce radar, officiellement connu sous le nom de SV3, fait des ravages depuis sa récente mise en service en Italie. Comme le rapporte le Corriere della Sera, l'un de ses premiers modèles a été installé en Calabre, dans le sud du pays, au niveau de la petite ville de Acquappesa, traversée par la route SS18. Cette portion de route sinueuse est depuis toujours le théâtre de nombreux accidents liés à des tentatives de dépassements dangereux. Les automobilistes qui continuent de doubler malgré la ligne continue au sol sont désormais confondus par cette machine, communément appelée "Sorpassometro", qui ne laisse rien passer.

Les amendes pour cette infraction vont de 42 à 173 euros quand le dépassement a lieu en zone urbaine. Il s'accompagne généralement de la perte de deux points sur le permis de conduire. La sanction est encore plus lourde quand la faute est commise en dehors des agglomérations puisque l'amende peut atteindre 345 euros. Et le fautif n'a que très peu de chances d'obtenir gain de cause en contestant la contravention car toutes ces infractions ont été filmées.

En France, le Code de la route prévoit également des punitions sévères pour un dépassement interdit : une amende forfaitaire de 135 euros, un retrait de 3 points, et dans les cas les plus graves une suspension de permis pouvant aller jusqu'à 3 ans. L'arrivée d'un tel dispositif sur nos routes ferait sans aucun doute un carton.