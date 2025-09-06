Cette erreur courante dans les ronds-points part d'une bonne intention mais vous devriez l'arrêter

Il est possible que vous fassiez involontairement cette erreur lorsque vous arrivez sur un rond-point.

Ce n'est pas parce que la France est la championne du monde des ronds-points – on en compte environ 50 000 sur le territoire – que tous les conducteurs savent comment utiliser correctement leurs clignotants quand ils arrivent dessus. Les ronds-points, qui sont en fait le plus souvent des sens giratoire avec des panneaux Cédez-le-passage, font partie de notre quotidien. Il est presque impossible d'effectuer un trajet, aussi court soit-il, sans avoir à en prendre un. Malgré cela, de nombreux automobilistes continuent d'hésiter sur la bonne manière d'utiliser leurs clignotants.

Selon le Code de la route, il faut enclencher son clignotant avant d'entrer sur un rond-point quand on souhaite prendre la première sortie ou en parcourir les trois-quarts, voire faire demi-tour. Par exemple, si votre intention est de prendre la première sortie, la bonne conduite est d'actionner votre clignotant droit peu avant d'entrer dans le sens giratoire. Si à l'inverse vous voulez parcourir au moins les trois-quarts, alors il faut mettre le clignotant gauche en entrant puis le droit au moment de quitter le rond-point. Mais la règle est différente pour aller tout droit. Et trop de conducteurs semblent avoir oublié ce qu'ils ont appris à l'auto-école.

© Adobe Stock

Si vous voulez aller tout droit dans un rond-point, il ne faut pas mettre de clignotant. Peut-être que ce geste paraît logique pour certains mais il envoie surtout un mauvais signal. Pour les autres usagers, votre clignotant signifie que vous allez sortir immédiatement, dès la première sortie. La bonne façon de faire est de s'insérer sur la voie de droite, attendre d'avoir dépassé la sortie précédente et enfin allumer le clignotant droit. C'est seulement à ce moment-là que vous indiquez votre intention et les autres comprennent exactement où vous allez.

En plus d'être efficace pour fluidifier la circulation, une bonne utilisation du clignotant dans les ronds-points facilite les manœuvres et diminue le risque d'accidents. La prochaine fois que vous irez tout droit dans un rond-point, souvenez-vous : pas de clignotant pour entrer, mais un clignotant droit actionné au bon moment pour en sortir.