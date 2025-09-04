Un psychologue est formel : "la meilleure étape de la vie d'une personne est celle où elle commence à penser de cette manière"

Et si c'était le secret du bonheur ? Un psychologue affirme que la meilleure étape de notre vie commence comme ça.

Vous êtes vous déjà demandé si vous étiez davantage heureux aujourd'hui que dans un passé récent ? Ou tout simplement à quelle période de votre vie vous avez le plus heureux ? Au moment de songer aux meilleurs moments de sa vie, il est tentant de broyer du noir sur le présent et de penser à des périodes plus éloignées, notamment l'enfance. C'est une posture classique selon la psychologie mais des spécialistes montrent que les personnes les plus heureuses agissent différemment... Tout ne serait pas une question d'âge ou de période selon un psychologue espagnol !

Quand on demande aux gens de citer le moment le plus heureux de leur existence, beaucoup se tournent pourtant vers le passé avec nostalgie. L'insouciance de l'enfance, l'intensité de la jeunesse ou la sagesse de la vieillesse sont souvent évoquées. Pourtant, des recherches en psychologie contemporaine remettent en question cette vision.

Les psychologues rappellent ainsi que l'enfance, souvent idéalisée pour son innocence, son insouciance et sa part de jeux, est aussi un temps de dépendance et de limitations. La jeunesse, perçue comme une phase d'opportunités et de découvertes, s'accompagne fréquemment d'insécurités et d'anxiété, comme le montrent de nombreuses études sur la santé mentale des jeunes. Quant au troisième âge, malgré un regain de bien-être émotionnel détecté par certains travaux, il n'y a pas de consensus scientifique.

Selon le psychologue et auteur Rafael Santandreu, le véritable bonheur ne dépend pas tant du nombre de bougies sur le gâteau que de la façon dont on perçoit la vie. "La meilleure étape de la vie d'une personne est celle où elle commence à penser de la bonne manière, à arrêter de se plaindre et à apprécier les choses incroyables, magiques, voire spirituelles, qui l'entourent à chaque instant", a-t-il confié, le soulignant sur Instagram où il est suivi par plus de 200 000 personnes.

D'après ce spécialiste espagnol, cette prise de conscience peut transformer notre existence en profondeur, bien plus que la nostalgie d'un âge d'or révolu. "Quand on décide de faire ça, que l'on commences à le faire avec intensité et concentration, ça commence à faire effet sur ton esprit. C'est à ce moment-là que débute la meilleure étape de la vie, bien plus heureuse et intense que quand l'on était enfant ou adolescent", souligne-t-il.

En somme, pour RafaelSantandreu, le secret d'une vie épanouie ne se mesure pas en années mais en attitude. Un message inspirant qui nous invite à prendre les rênes de notre bonheur, quel que soit notre âge. La clé ? Changer notre regard sur le monde qui nous entoure. Comme le résume le psychologue, "quand on commences à penser de cette manière", une nouvelle étape de vie s'ouvre. Encore faut-il savoir saisir cette opportunité...