"C'est le bouton le plus inutile des voitures modernes" : cette fonction rend fou ce mécanicien

Un mécanicien encourage fortement les automobilistes à ne plus utiliser cette fonction.

La fonction Start & Stop, apparue au début des années 2000 sur quelques modèles de voitures de luxe avant de se généraliser dans les années 2010, ne fait toujours pas l'unanimité. Pour rappel, cette technologie coupe automatiquement le moteur quand la voiture s'arrête, par exemple à un feu rouge, et le redémarre dès qu'on relâche le frein ou qu'on appuie sur l'accélérateur. Les constructeurs défendent le Start & Stop comme une solution simple et efficace pour réduire la pollution. Mais un certain nombre de mécaniciens et de conducteurs estiment qu'il use prématurément certaines pièces essentielles.

C'est le cas d'Alex Kasch, un expert en mécanique qui critique vertement le Start & Stop dans une vidéo vue plusieurs centaines de milliers de fois sur TikTok. Il s'agit pour lui du "système le plus inutile des voitures modernes". Selon lui, Ce dispositif, censé faire économiser du carburant, "rend fou". Il provoquerait plus de dégâts qu'il n'en évite. Le mécanicien explique notamment qu'il ajoute une dizaine de pièces mécaniques de plus, donc autant de risques de panne et de coûts supplémentaires pour les automobilistes.

© Adobe Stock

Si vous utilisez le Start & Stop, vous avez sans doute remarqué qu'il est particulièrement sollicité en ville. Du fait des innombrables arrêts, entre les feux rouges, les rond-points et les embouteillages, le moteur de votre voiture peut se couper et redémarrer des dizaines de fois sur un trajet de quelques kilomètres. Certains composants, davantage sollicités, s'usent donc plus vite, surtout le démarreur et les paliers du vilebrequin, lesquels subissent des contraintes répétées à chaque redémarrage.

Pour donner du poids à ses propos, Alex Kasch cite le célèbre mécanicien américain Scotty Kilmer, star des réseaux sociaux, qui est lui aussi un fervent opposant du Start & Stop. Un brin excessif, Kilmer soutient que le fait de désactiver cette fonction pourrait doubler la durée de vie d'un moteur.

Certains experts sont beaucoup plus mesurés. Selon eux, le redémarrage à chaud est beaucoup moins brutal pour le moteur que lors d'un démarrage à froid. Ils affirment par ailleurs que les moteurs modernes sont conçus pour encaisser des milliers de cycles Start & Stop.

Si le sujet fait beaucoup parler, beaucoup d'automobilistes font le choix de désactiver la fonction dès qu'ils montent dans leur voiture. Il suffit pour cela d'appuyer sur un bouton, ce qui stoppe automatiquement la coupure du moteur à chaque arrêt. Pour Alex Kasch, "les voitures n'en avaient pas besoin (du Start & Stop) avant, et elles n'en ont toujours pas besoin."