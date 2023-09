Cette astuce pour réparer facilement un rétroviseur ne coûte que quelques euros

Les rétroviseurs sont indispensables pour conduire en toute sécurité. Voici une technique pas chère pour les remplacer quand ils sont cassés.

C'est normalement la première chose que l'on regarde avant de démarrer sa voiture : les rétroviseurs. Avec des rétroviseurs bien réglés - celui fixé au centre du pare-brise intérieur et les deux situés à l'extérieur sur les portes avant -, le conducteur aura une bonne visibilité de ce qui se passe derrière lui. Toutefois, comme ils se composent d'un miroir en verre, les rétroviseurs sont assez fragiles. Et il n'est pas rare qu'au moindre choc, en heurtant par exemple une voiture sur une autre file ou alors en stationnement le long de la route, la vitre du rétroviseur se fissure. Il est alors quasiment impossible de voir correctement dedans et cela peut s'avérer assez dangereux, notamment au moment de s'insérer dans une file de circulation.

Il est donc fortement recommandé de réparer son rétroviseur lorsqu'il est cassé. Mais, dans l'imaginaire de certains automobilistes, le simple bris du miroir nécessite le remplacement complet du rétroviseur. Au prix qu'ils coûtent – minimum 50 euros pour un rétroviseur manuel et à partir de 250 euros pour un rétroviseur électrique -, mieux vaut y réfléchir à deux fois. D'autant que la facture peut facilement doubler avec le coût de la main-d'œuvre dans un garage.

Surtout, il existe une technique simple, rapide et pas chère pour le faire soi-même. Déjà, il faut savoir qu'un rétroviseur se compose de plusieurs éléments dont la glace. Celle-ci peut donc s'enlever sans toucher à la coque, plus coûteuse, qui est elle reliée à la carrosserie. Décoller le miroir pourrait sembler être une opération délicate, mais une astuce toute simple existe pour le faire.

Pour y parvenir, la clé de la voiture suffit. Placez la pointe de la clé dans la fente sous le miroir, au centre à choisir, comme vous le feriez avec une petite cuillère pour ouvrir un pot de confiture. Ensuite appuyez dessus comme un levier, ce qui va déclipser la glace abîmée. La première partie est déjà terminée, ne reste plus qu'à fixer un nouveau miroir. Sur de nombreux sites, il est possible d'en acheter pour une dizaine d'euros. Il faut bien penser à vérifier que le modèle s'adapte bien à la taille de la coque de votre rétroviseur.

Après, il faut appliquer de la colle ou un adhésif adaptés (notamment résistants à l'eau pour la pluie !) au dos du miroir puis le fixer à l'intérieur de la coque. Une petite minute de pression plus tard et le tour est joué. Réparer la vitre de son rétroviseur demande ni grande expertise en mécanique ni de vider son compte en banque. Et cela permet de rouler en toute quiétude sans risquer de se prendre une amende de grade 3 (68 euros) car rouler avec un rétroviseur dégradé est une infraction dans le Code de la route.