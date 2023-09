Utilisée pour soigner la peau, cette huile végétale a le pouvoir de faire disparaître les rayures de voiture

Ce produit cosmétique, mélangé à du vinaigre blanc, permet de donner une seconde vie à la carrosserie de votre voiture.

Sur une voiture une rayure est vite arrivée. D'ailleurs, hormis chez les concessionnaires, il est très rare de voir un véhicule à la carrosserie impeccable. Le moindre petit choc abîme la peinture, et même si on en prend bien soin, personne n'est à l'abri de retrouver une petite marque grise sur sa portière en récupérant sa voiture dans le parking d'un centre commercial par exemple. Ceux qui le peuvent – parce que cela coûte assez cher – vont au garage pour faire repeindre la partie endommagée. Entre le ponçage de la rayure et la nouvelle peinture, pas seulement déposée sur l'impact mais sur toute ou partie de la pièce de carrosserie concernée pour une question d'uniformisation (portière, aile, pare-chocs…), l'addition s'élève à une centaine d'euros minimum.

Tout le monde n'a pas les moyens de dépenser autant pour de l'esthétisme. Mais il existe un moyen pas cher du tout qui permet de faire disparaître les rayures. Pour cela, même pas besoin de peinture. C'est plutôt dans la salle de bain que vous pourrez trouver le produit magique, souvent utilisé pour le soin de la peau. Réputée pour adoucir les peaux sèches grâce à son pouvoir hydratant, l'huile de coco a la faculté de rendre comme neuve une carrosserie rayée.

Pour cela, il faut la mélanger à un produit ménager bien connu, le vinaigre blanc, dont l'efficacité pour désinfecter, détartrer et dégraisser n'est plus à prouver. Vous pouvez préparer en quelques secondes la mixture dans un petit bol. Il faut ensuite se munir d'un chiffon en microfibres que l'on va tremper dans le mélange avant de l'appliquer sur les rayures. Le produit obtenu a la vertu de recouvrir et de masquer les rayures superficielles, les plus nombreuses sur une voiture. Après avoir bien frotté les parties rayées, les marques ont disparu et carrosserie est comme neuve.

Pas besoin en revanche de s'acharner sur les rayures plus profondes, consécutives à des chocs plus importants, car elles nécessitent un ponçage en bonne et due forme avant d'être recouvertes de peinture. Le mélange d'huile de coco et de vinaigre blanc est remarquable pour refaire une petite beauté à votre voiture si les rayures sont à fleur de carrosserie. Mais la magie ne dure qu'un temps : l'huile va s'évaporer au bout d'un moment, ou avec un lavage, et les petites rayures réapparaîtront.