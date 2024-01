Le prix du contrôle technique varie du simple au double en France – certains automobilistes vont payer une fortune

Une récente étude révèle les écarts de prix significatifs pratiqués dans les centres de contrôle technique. Un département français est particulièrement cher.

Si les automobilistes français ne sont pas tous égaux face au prix du carburant, on peut dire la même chose au sujet du contrôle technique. Comme pour les tarifs à la station-service, les prix ne sont pas du tout les mêmes selon que vous habitez à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou Lille. Une récente étude du comparateur Simplauto.com sur les tarifs pratiqués par les différents centres agrées de contrôle technique – près de 6 800 en France - laisse apparaître une très grande disparité selon les régions et les départements. Pour une vérification approfondie des principaux éléments d'un véhicule, le plus souvent pour une durée approximative d'une demi-heure, le prix à payer peut passer du simple au double et même plus !

Si aujourd'hui de nombreux centres agréés proposent des réductions, parfois même en fonction de la journée ou de l'heure à laquelle vous déposez votre voiture, il existe certains points de contrôles où la facture est particulièrement élevée. C'est notamment le cas en Haute-Savoie, le département français où le tarif d'un contrôle technique est le plus élevé. Si vous habitez du côté d'Annecy et de ses environs, faire contrôler sa voiture revient en moyenne à 100 euros ! C'est cher, et la note peut même grimper jusqu'à 120 euros dans certains centres, toujours selon l'étude menée par le site Simplauto.com.

A l'inverse, il est encore possible de faire vérifier son véhicule pour moins de 50 euros. C'est par exemple le cas en Moselle où les automobilistes peuvent ne débourser "que" 49 euros pour faire contrôler leur véhicule. C'est 71 euros de moins que dans le centre le plus cher de Haute-Savoie. Dans ce département de l'est de la France, autour de Metz, la moyenne des tarifs s'établit à 69 euros, la plus basse du pays. Avec de telles disparités selon les régions et même au sein même des départements - il peut être intéressant de rouler quelques kilomètres de plus pour trouver des prix plus attractifs.

En quatre ans, le tarif moyen du contrôle technique a augmenté de 2.4 %, ce qui assez peu eu égard à l'augmentation générale des prix en France. Si cela reste une dépense supplémentaire quand on possède un véhicule, la loi stipule qu'il est obligatoire de rouler avec une voiture marquée de la vignette stipulant qu'elle a passé le contrôle technique avec réussite. Conduire un véhicule sans un contrôle technique en cours de validité est une infraction au Code de la route qui coûte 135 euros (90 si vous payez dans les 3 jours).

Le contrôle technique est une inspection régulière obligatoire visant à vérifier si le véhicule est conforme aux normes de sécurité et d'émissions en vigueur. Ce processus est conçu pour garantir que les véhicules circulant sur les routes sont en bon état de fonctionnement, ce qui contribue à la sécurité routière et à la protection de l'environnement. Les freins, la direction, la suspension, les pneus, les éclairages notamment sont vérifiés pour savoir si le véhicule est apte ou non à circuler. Le contrôle technique doit être effectué quatre années après l'achat d'un véhicule neuf puis tous les deux ans.