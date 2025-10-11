Ni 40 ni 100 000 kilomètres : à quel intervalle faut-il changer la courroie de distribution d'une voiture ?

La durée de vie d'une courroie de distribution dépend de plusieurs facteurs et une erreur peut coûter cher.

C'est une (grosse) dépense que de nombreux automobilistes redoutent. Le remplacement de la courroie de distribution est une étape importante dans la vie d'une voiture. Si certains le font eux-mêmes, mieux vaut avoir un certain savoir-faire car cet élément, qui synchronise les mouvements du moteur, peut gravement endommager ce dernier en cas de casse. Chez le garagiste, cet entretien obligatoire a un coût, grosso modo compris entre 300 et 800 euros.

Une somme qui en décourage plus d'un, quitte à repousser l'échéance au risque de tomber en panne. Il faut dire que la durée de vie d'une courroie de distribution est difficile à estimer. Savez-vous exactement à quel intervalle faut-il remplacer celle de votre voiture ? Un flou qui peut inciter à tirer au maximum sur la corde... jusqu'au jour où la casse survient. On entend parfois que la courroie de distribution doit être changée tous les 60 000 kilomètres, des fois 80 000, d'autres 120 000. Que faut-il croire ?

© Adobe Stock

Il n'y a pas de vérité absolue. Surtout que ce n'est pas qu'une question de distance. De nombreux facteurs entrent en compte dans l'usure de la courroie de distribution. La conduite en ville sollicite plus la courroie que lorsque la voiture roule sur des grandes routes. Le climat joue également un rôle. Elle s'abîme plus vite dans les régions chaudes, froides et humides. Le type d'énergie du véhicule est également à prendre en considération. Les modèles diesel nécessitent souvent un remplacement plus rapide. Il ne faut donc pas se fier aux chiffres tout faits, mais plutôt aux recommandations du constructeur.

On se rend d'ailleurs compte en les lisant qu'il n'y a pas une seule vérité. Renault recommande le remplacement de la courroie de distribution tous les 5-6 ans ou entre 60 et 90 000 kilomètres. Peugeot et Citroën voient plus large en conseillant de le faire tous les 8-10 ans ou entre 100 et 150 000 kilomètres. Toutefois, certains moteurs PureTech du groupe Stellantis, dont la courroie "humide" baigne dans l'huile, ont connu de graves problèmes qui incitent à surveiller plus souvent. Citroën recommande ainsi un changement à 60 000 kilomètres ou après 6 ans sur certains de ces moteurs PureTech. Chez Volkswagen et Audi par exemple, la fréquence est plus étalée, entre 90 000 et 200 000 kilomètres ou entre 6 et 10 ans.

Vérifier le carnet d'entretien de votre auto reste le meilleur moyen d'éviter une mauvaise surprise. Mais l'usage que vous faites de votre voiture, le modèle exact et son moteur doivent également être pris en compte. Si vous avez confiance en votre garagiste, cela ne coûte rien de lui poser la question pour avoir une estimation plus précise. Toujours est-il qu'il vaut mieux ne pas trop jouer avec les délais conseillés. Les dégâts en cas de casse de la courroie de distribution, sur le moteur, les soupapes, les pistons, peuvent se chiffrer en milliers d'euros.