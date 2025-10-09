Elle a été élue meilleure gare française d'un classement international et on ne s'y attendait pas

Cette gare français est saluée à l'international comme étant la gare de France la plus agréable.

Bien que la SNCF soit souvent la cible de critiques et de plaintes des voyageurs français, un classement prestigieux pourrait bien tempérer cette image négative persistante : une gare française vient de recevoir une belle reconnaissance sur la scène internationale !

C'est une gare bien connue des Parisiens qui se hisse dans le top 10 des meilleures gares d'Europe selon le dernier classement de l'Indice européen des gares ferroviaires 2025 du Consumer Choice Center, qui a classé les 50 gares ferroviaires les plus fréquentées d'Europe selon plusieurs critères : le nombre d'options de billets proposés, les services en gare, les options d'accessibilité, le Wi-Fi gratuit, la couverture ferroviaire nationale et locale, le covoiturage... Cette 6e édition annuelle s'est appuyée entre autres sur des rapports fournis par les autorités nationales, des statistiques en ligne, des plans de gare et des mises à jour en temps réel.

Dans le Hall 2 de la gare de Paris-Montparnasse. © SEBA/SIPA (publiée le 08/10/2025)

Alors que la gare centrale de Zurich en Suisse se hisse en tête du classement des gares ferroviaires 2025 avec un score de 101, la gare de Paris-Montparnasse s'est frayée un chemin parmi les 10 autres gares européennes du classement, à la 9e position avec un score de 89,5, à ex aequo avec celle de Vienne Centrale en Autriche. Réputée pour sa tour emblématique et associée au TGV Atlantique qui dessert le Grand Ouest et le sud-ouest français, la gare de Paris-Montparnasse a dépassé des mastodontes comme la Gare centrale d'Amsterdam reléguée à la 10e position.

Qu'est-ce qui a bien pu propulsé la gare parisienne au top 10 ? La diversité des services proposés et sa modernisation y sont pour quelque chose ! L'étude révèle qu'elle était déjà bien positionnée l'an dernier, malgré un léger recul de 0,5 points la faisant passer "de la 6e à la 9e place", mais qu'elle laisse derrière elle son rival national qui est la gare de Lyon : "par rapport au classement de l'an dernier, la gare de Lyon est passée de la 5e place (90 points) en 2024 à la 26e (74,5 points) en 2025, en raison d'une augmentation significative des temps d'attente".

Le parvis emblématique de la gare de Paris-Montparnasse. © Jerome - stock.adobe.com

Si la gare de Paris-Montparnasse ne brille pas en matière de ponctualité (les TGV au départ ou à l'arrivée font face à des retards fréquents allant de 40 minutes à plus de 2 heures), elle est devenue un grand hub rénové doté de vastes halls depuis les grands travaux de 2017 à 2021, ce qui simplifie la circulation des voyageurs. Bien qu'elle soit vaste, la gare est considérée bien moins labyrinthique que les autres gares historiques que sont la gare du Nord ou de l'Est à Paris. Elle est également mieux équipée pour minimiser les temps d'attente à l'achat d'un billet ou pour accéder à l'information grâce à une multiplication des guichets, écrans et bornes automatiques. Cette modernisation a amélioré le confort et le flux des voyageurs, un facteur clé dans l'indice du Consumer Choice Center.

Le Consumer Choice Center accorde également du poids au nombre de magasins et de restaurants présents dans la gare, et dont l'accessibilité est adaptée aux personnes à mobilité réduite. Depuis sa rénovation, Paris-Montparnasse s'étend désormais sur 4 niveaux (19 000 m²) avec une centaine de commerces, services et restaurants. Elle propose à la fois de la restauration rapide avec des enseignes comme McDonald's ou Pret à Manger, des cafés comme Starbucks, des boulangeries/pâtisseries comme Pierre Hermé ou Brioche Dorée, et accueille de nouvelles marques et des concepts stores uniques dont les enseignes Marks & Spencer Food, Hema, Levi's, Sephora, The Kooples, Fnac...

Malgré cela, les habituels retards des trains et les temps de correspondance en gare de l'ordre de 30 à 45 minutes depuis la descente du TGV au trajet sur les lignes de métro desservies (lignes 4, 6, 12, 13) demeurent un point de friction pour tous les usagers.