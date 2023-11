Ce siège auto est très bien noté par les utilisateurs mais voici pourquoi il ne faut surtout pas l'acheter

Très apprécié par les utilisateurs, ce siège auto pour enfants vient d'être recalé à un test effectué parmi une trentaine de modèles.

La sécurité est prépondérante en voiture. Encore plus lorsque l'on transporte des nourrissons ou des enfants en bas âge. C'est pour cela qu'il est très important de toujours bien se renseigner avant l'achat d'un siège auto qui, rappelons-le, est obligatoire en France pour tous les enfants de moins de 10 ans. Surtout que l'offre sur le marché est grande et qu'il est bien difficile de se faire son propre avis la première fois que l'on doit s'équiper pour assurer la sécurité et le confort de son enfant lors des déplacements en voiture.

Pour aider le consommateur à y voir pus clair, les sièges auto des principales marques sont fréquemment soumis à des tests qui, in fine, attribuent des résultats permettant d'effectuer un classement. Dernièrement, ce sont pas moins de 30 sièges auto de marques différentes qui ont été soumis à des tests effectués par le Touring Club Suisse, une association qui rassemble environ 1,5 million de membres et dont l'objectif est de représenter les intérêts des conducteurs et de la mobilité individuelle. Sécurité, ergonomie, utilisation...de nombreux critères ont été passés au crible. A l'issue des différents examens, 21 sièges auto ont reçu la mention "très recommandé" et 7 ont obtenu la mention "recommandé". Deux seulement ont été jugés "non recommandé".

Il s'agit de deux sièges auto siglés Maxi-Cosi, une marque qui appartient au groupe néerlandais Dorel et qui s'est implantée en France en 2021. Le Maxi-Cosi Pebble 360 Pro, vendu entre 270 et 300 euros, et le Maxi-Cosi Pebble 360 Pro + Family Fix 360 Pro, ce dernier est en fait le même siège que le premier mais associé à une base pour le faire coulisser. Surprise, Maxi-Cosi jouit pourtant d'une excellente réputation. Les différents avis trouvés ici et là sur le net le confirment, à l'instar de ce message laissé par Fayza sur le site consobaby.com. ''Le siège-auto Maxi-Cosi Pebble 360 Pro est vraiment très pratique. Je l'utilise pour ma fille de 20 mois et je suis très satisfaite, car le siège tourne à 360°, je n'ai plus ce problème pour sortir ma fille du siège. Il est super confortable pour les longs trajets, elle est à l'aise dedans. On peut le poser avec sa base qui se fixe dans la voiture. Le siège a un tissu doux et facile à nettoyer.''

Alors pourquoi ces sièges auto, réputés pour leur aspect très pratiques et très appréciés des consommateurs, ont-ils échoué au test pratiqué par l'association suisse ? Ce n'est pas sur l'aspect sécuritaire – le plus important pour les parents - qu'ils ont été pris à défaut. Mais ces nouveaux modèles, arrivés sur le marché en 2023, ont laissé apparaître des traces de naphtalène, une substance classée comme un cancérogène possible. Couramment utilisé comme répulsif contre les mites et les insectes, en particulier pour protéger les vêtements et les articles en laine, ce composé chimique est considéré comme toxique et a été repéré dans les tissus de revêtement des sièges Maxi-Cosi Pebble 360 Pro. Forcément, l'utilisateur ne peut pas s'en apercevoir, mais même si ces sièges ne contiennent qu'une faible quantité de naphtalène, il en va, là-aussi, de la bonne santé de vos enfants.