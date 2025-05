Personne ne le sait : à quoi sert cette minuscule porte à l'arrière des camions ?

Certains camions possèdent une toute petite porte visible à l'arrière de leur remorque. Peu de gens savent à quoi elle sert.

Peu de gens aiment se retrouver en voiture derrière un camion, que ce soit sur une autoroute ou, pire encore, sur une route nationale ou départementale à une seule voie. Il arrive de rester bloqués plusieurs centaines de mètres à une vitesse réduite et donc de perdre du temps. Comme un poids lourd occupe beaucoup d'espace, la seule chose à voir en attendant de le dépasser est l'arrière de sa remorque.

Et là, force est de constater que tous les camions ne sont pas identiques. Certains d'entre eux possèdent même une petite porte secrète, pas plus haute qu'une vingtaine ou une trentaine de centimètres. Si vous en avez déjà vu une, le plus souvent située dans un coin en bas de la remorque, il est probable que vous vous soyez demandé à quoi pouvait-elle bien servir.

Très peu de gens ont la réponse. Elle est tellement petite qu'il est impossible d'imaginer qu'un humain puisse la traverser pour entrer à l'intérieur du camion. Elle n'a pas non plus été conçue pour les animaux de petite taille, à l'image d'une chatière, au cas où un chauffeur souhaiterait "voyager" avec son animal de compagnie. Certains croient savoir que cette petite porte permet aux transporteurs de pouvoir jeter un œil sur leur cargaison sans avoir à ouvrir les deux grands battants de la remorque, d'autres qu'il s'agit d'une ouverture pour permettre aux forces de l'ordre d'inspecter le contenu des camions. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Cet accès minuscule a une fonction bien plus importante.

© Refrina - stock.adobe.com

Si vous la voyez derrière un poids lourd, cela signifie que vous suivez un camion frigorifique, ceux chargés de transporter des marchandises qui ont besoin de rester au frais pendant toute la durée du transport. La petite porte est conçue pour assurer la ventilation de la remorque réfrigérée. Une autre petite porte se trouve également à l'avant de la remorque pour permettre une meilleure circulation de l'air.

De nombreux produits alimentaires, comme les produits laitiers, les viandes et les poissons, certains fruits et légumes, les pommes de terre, ont besoin de voyager à des températures comprises entre 2 et 8 degrés pour être bien conservés. Les médicaments et les vaccins, les fleurs, les produits cosmétiques peuvent également être sensibles à la chaleur.

La petite trappe s'ouvre généralement lorsque la remorque réfrigérée est éteinte. Cela permet à la remorque de s'aérer correctement et d'éviter la prolifération de moisissures à l'intérieur. Mais certaines cargaisons, les oignons par exemple, nécessitent que la petite porte reste ouverte même quand le camion roule pour qu'ils ne s'abîment pas durant le trajet. La prochaine fois que vous serez coincés derrière un camion avec une mini porte, vous connaîtrez son utilité.