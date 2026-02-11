Un grave défaut détecté sur ces BMW : quelles sont les voitures concernées ?

BMW procède a un énorme rappel de véhicules. Des milliers de voitures sont concernées, mais quels sont les modèles et séries en question ? On fait le point.

Un rappel massif de véhicules de la marque BMW a été lancé ce mercredi 11 février 2026. Des milliers de voitures du constructeur allemand sont concernées, 575 000 véhicules selon le magazine Kfz-Betrieb, qui révèle l'information. Un chiffre que ne confirme toutefois pas BMW, se contentant d'évoquer un "nombre à six chiffres".

En cause ? "Des contrôles de produits et des réclamations de clients ont montré que, sur les véhicules identifiés, le démarreur du moteur pouvait devenir défectueux", rapporte un communiqué du groupe transmis à l'AFP dont se fait l'écho franceinfo. "Dans le pire des cas", il serait tout de même question d'"incendie du véhicule". Le problème est donc à prendre très au sérieux.

Des véhicules construits entre 2020 et 2022

BMW aurait relevé une "usure" qui apparaîtrait sur un composant du démarreur "après un nombre élevé de démarrages", est-il précisé. L'usure pourrait conduire, dans certains cas, à un court-circuit duquel résulterait "une surchauffe locale au niveau du démarreur" qui pourrait alors conduire à l'incendie redouté. Incendie qui surviendrait… pendant la conduite. "Dans ce cas, de la fumée peut être visible ou perceptible pendant la conduite ou à la sortie du véhicule", explique BMW, tout en recommandant de ne pas laisser son véhicule sans surveillance lorsque le moteur tour.

Selon la RTBF, le rappel concerne les BMW "de la série 2 Coupé, différentes variantes des séries 3, 4 et 5, la série 6 Gran Turismo, la série 7, les X4, X5, X6 et Z4". À noter que les voitures concernées ont toutes été construites entre juillet 2020 et juillet 2022. Pour s'assurer que son véhicule n'est pas concerné, il est possible de se rendre sur le site du constructeur et d'y entrer le numéro de châssis. Si le véhicule est concerné, il s'agit alors de changer son démarreur, voire parfois même la batterie pour certains modèles "afin de l'adapter au nouveau démarreur", explique encore BMW.