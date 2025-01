Dakar 2025 : Loeb limite la casse, quels sont les leaders à l'issue de l'étape de 48 heures ?

Le Dakar 2025 s'est élancé le 3 janvier et se dispute encore intégralement en Arabie Saoudite cette année. Retrouvez toutes les informations sur le plus prestigieux des rallye-raids.

C'est reparti pour un tour. La 47ème édition du Dakar se dispute entre le 3 et le 17 janvier 2025 avec cette année encore un parcours intégralement tracé en Arabie Saoudite. Un prologue et douze étapes sont proposés aux concurrents, dont la redoutable " 48h chrono ", introduite en 2024, dès le troisième jour. Les pilotes vont alors parcourir plus de 1 000 kilomètres en deux jours, dont 965 de spéciale, avec un arrêt à 16h lors de la première journée, avec l'obligation pour chacun de rejoindre la zone de repos la plus proche. Les concurrents possèdent du matériel de camping pour passer la nuit dans le désert sans avoir aucune information sur les performances de leurs rivaux.

Si cette étape marathon est l'une des clés de la course, d'autres pièges ont été tendus aux participants pendant les 15 jours du rallye. L'année dernière, l'Espagnol Carlos Sainz et son copilote Lucas Cruz s'étaient imposés dans la catégorie auto tandis que l'Américain Ricky Brabec avait triomphé en moto. Souvent placé mais jamais gagnant, le Français Sébastien Loeb, désormais au volant d'une Dacia, espère que sa neuvième participation sera la bonne. A noter que Stéphane Peterhansel, surnommé "monsieur Dakar" en raison de ses 14 victoires (6 en moto puis 8 en auto) – la première en 1991, la dernière en 2021 -, a décidé de ne pas prendre le départ cette année.

Quel est le classement du Dakar 2025 ?

Autos : Le classement général (après la 2ème étape)

1. Lategan/Cummings (Toyota Gazoo) 15h40''30"

2. Al-Rahji/Gottschalk (Overdrive Racing) à 4'45"

3. Al Attiyah/Boulanger (Dacia Sandriders) à 11'14"

4. Price/Sunderland (Overdrive Racing) à 11'44"

5. Ekstrom/Bergkvist (Ford M-Sport) à 13'16"

6. Loeb/Lurquin (Dacia Sandriders) à 18'56"

7. Moraes/Monleon (Toyota Gazoo) à 20'57"

8. Serradori/Minaudier (Century Racing) à 22'45"

9. Guthrie/Walch (Ford M-Sport) à 23'33"

10. Yacopini/Oliveras (Overdrive Racing) à 23'57"

Motos : Le classement général (après la 2ème étape)

1. Daniel Sanders (AUS/KTM) 16h10'31"

2. Skyler Howes (USA/Honda) à 12'36"

3. Ross Branch (BWA/Hero) à 12'40"

4. Tosha Schareina (ESP/Honda) à 12'48"

5. Ricky Brabec (USA/Honda) à 15'09"

6. Adrien Van Beveren (FRA/Honda) à 22'10"

7. Luciano Benavides (ARG/KTM) à 22'31"

8. Pablo Quintanilla (CHI/Honda) à 25'12"

9. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI/Hero) à 46'57"

10. Edgar Canet (ESP/KTM) à 48'07"

Quel est le parcours du Dakar 2025 ?

Prologue - 3 janvier : Bisha (79km dont 29km de spéciale)

Étape 1 - 4 janvier : Bisha-Bisha (500km dont 412km de spéciale)

Étape 2 48h chrono – 5/6 janvier : Bisha-Bisha (1057km dont 965km de spéciale)

Étape 3 - 7 janvier : Bisha- Al Henakiyah (845km dont 496km de spéciale)

Étape 4 - 8 janvier : Al Henakiyah-Al Ula (588km dont 415km de spéciale)

Étape 5 - 9 janvier : Al Ula-Hail (491km dont 428km de spéciale)

Repos : 10 janvier

Étape 6 - 11 janvier : Hail-Al Duwadimi (829km dont 606km de spéciale)

Étape 7 - 12 janvier : Al Duwadimi-Al Duwadimi (745km dont 481km de spéciale)

Étape 8 - 13 janvier : Al Duwadimi-Riyadh (733km dont 487km de spéciale)

Étape 9 – Mardi 14 janvier : Riyadh-Haradh (589 dont 357km de spéciale)

Étape 10 - 15 janvier : Haradh-Shubaytah (638km dont 119km de spéciale)

Étape 11 - 16 janvier : Shubaytah-Shubaytah (506km dont 280km de spéciale)

Étape 12 - 17 janvier : Shubaytah-Shubaytah (205km dont 134km de spéciale)

Quels sont les principaux favoris ?

Les favoris en catégorie auto :

#200 Al Attiyah/Boulanger (Dacia Sandriders)

#201 Al Rajhi/Gottschalk (Overdrive Racing)

#202 Chicherit/Winocq (X-Raid Mini)

#203 Moraes/Monleon (Toyota Gazoo)

#204 Quintero/Zens (Toyota Gazoo)

#205 Botterill/Cummigs (Toyota Gazoo)

#206 De Villiers/Von Zitzewitz (Toyota Gazoo)

#208 Vanagas/Gospodarczyk (Toyota Gazoo)

#209 Serradori/Minaudier (Century Racing)

#219 Loeb/Lurquin (Dacia Sandriders)

#221 Prokop/Chytka (Orlen Jipocar)

#222 De Mevius/Baumel (X-Raid Mini)

#225 Sainz/Cruz (Ford M-Sport)

#226 Ekstrom/Bergkvist (Ford M-Sport)

#227 Roma/Haro (Ford M-Sport)

Les principaux favoris dans la catégorie moto :

#1 Ross Branch (BWA/Hero)

#4 Daniel Sanders (AUS/KTM)

#7 Pablo Quintanilla (CHI/Honda)

#9 Ricky Brabec (USA/Honda)

#10 Skyler Howes (USA/Honda)

#11 Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI/Hero)

#12 Bradley Cox (AFS/KTM)

#13 Martin Michek (RTC/Orion)

#16 Romain Dumontier (FRA/Honda)

#18 Jan Brabec (RTC/STorjent)

#42 Adrien Van Beveren (FRA/Honda)

#47 Kévin Benavides (ARG/KTM)

#77 Luciano Benavides (ARG/KTM)

#142 Stefan Svitko (SVQ/Slovnaft)

Sur quelle chaîne TV suivre le Dakar 2025 ?

Comme l'année dernière, le chaîne L'Equipe, gratuite et disponible sur la TNT, est le diffuseur officiel du Dakar 2025. L'arrivée des étapes est retransmise en direct tous les jours à partir de 11h50. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder, le Journal du Dakar, à 18h10, est l'occasion de voir les principales images de la journée tandis que Le grand résumé, à 20h05, offre un décryptage plus complet avec les réactions des principaux concurrents. Tous les directs des émissions et les replays sont disponibles en simultanés sur le site et l'application L'Équipe.

Eurosport est également encore de la partie. Un programme quotidien d'une cinquantaine de minutes pour revenir sur les moments forts de la course est diffusé à 21h sur Eurosport 1, du 3 au 11 janvier, puis sur Eurosport 2 entre le 12 et le 17 janvier. Les couche-tard peuvent suivre la rediffusion à partir de minuit, sinon il faut attendre le lendemain matin à 8h30. Enfin, France Télévisions couvre la 47ème édition du Dakar à travers l'émission Tout le Sport, programmée du lundi au samedi à 19h50 sur France 3, et dans Stade 2 le dimanche de 20h05 à 21h05 sur la même chaîne.