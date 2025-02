De nombreux automobilistes utilisent la fonction Start and Stop - est-ce vraiment une bonne idée ?

Disponible sur tous les véhicules récents, cette fonction censée réduire la consommation de carburant a aussi des inconvénients.

La fonction Start & Stop est entrée depuis quelques années dans les habitudes des automobilistes. Ce système, de série sur les voitures modernes, sert à éteindre et redémarrer automatiquement le moteur d'un véhicule dès qu'il se trouve à l'arrêt. Il se coupe lorsque la voiture s'immobilise et repart dès que le conducteur appuie sur la pédale d'embrayage ou d'accélérateur.

Les constructeurs automobiles vantent les avantages de cette technologie assez récente. Selon eux, le Start & Stop permet de réduire sensiblement la consommation de carburant, de limiter la pollution en diminuant le rejet de CO2 dans l'environnement et d'atténuer les nuisances sonores en coupant le moteur plus souvent.

Tout laisse croire qu'il s'agit d'une belle avancée pour les automobilistes. Surtout parce qu'elle doit leur permettre de faire des économies. Mais qu'en est-il vraiment ? Les spécialistes affirment que l'utilisation du Start & Stop fait baisser la consommation d'un véhicule d'environ 10%. C'est vrai, mais uniquement dans un trafic urbain, lorsque la circulation nécessite de nombreux arrêts. Cela équivaut à 5 litres sur un plein de 50 litres. Au tarif actuel du Sans-plomb ou du diesel, cela ferait économiser à peu près 10 euros sur la facture. Ce n'est pas rien, surtout pour les gros rouleurs.

p© Muanpare - stock.adobe.com

Au feu rouge, dans les bouchons aux heures de pointe, l'efficacité de cette technologie n'est plus à prouver. Mais attention, lorsque vous circulez en dehors des agglomérations, sur une route départementale, nationale et encore plus sur autoroute, le Start & Stop n'a aucun impact sur la consommation de votre véhicule. On vous conseillerait même de le désactiver. C'est très facile à faire, il suffit d'appuyer sur le bouton "Start & Stop" placé la plupart du temps sur la planche de bord ou à côté de la boîte/sélecteur de vitesses.

Ce système très utilisé par les automobilistes a en effet aussi des inconvénients. Son utilisation permanente sollicite davantage la batterie et le démarreur, deux éléments indispensables au fonctionnement d'une voiture. A chaque fois qu'il faut redémarrer le moteur, une certaine usure s'opère sur différentes pièces mécaniques. Et si le démarreur et la batterie d'un véhicule équipé du Start & Stop sont plus robustes que sur un modèle qui ne l'a pas, leur usage permanent peut réduire tout de même leur durée de vie.

Un démarreur fréquemment sollicité tient en moyenne 100 000 kilomètres avant de rendre l'âme. Son remplacement coûte cher : entre 200 et 600 euros main-d'œuvre comprise en fonction des modèles de voitures. Pour une batterie neuve, il faut compter entre 50 et 200 euros. Des dépenses non négligeables qui viennent s'ajouter à celles des assurances, des différents contrôles obligatoires et des éventuelles réparations. Le Start & Stop doit donc être utilisé avec modération.